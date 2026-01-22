A- A+

PORTUGAL Polícia de Portugal detém jovem que ateou fogo à estátua de Cristiano Ronaldo Suspeito é conduzido para atendimento psiquiátrico, segundo imprensa local

A polícia de Segurança Pública de Portugal comunicou em rede social, nesta quarta-feira, ter apreendido o jovem que ateou fogo à estátua de Cristiano Ronaldo, situada junto ao Museu do centroavante, no Funchal, na Ilha da Madeira. O jovem não identificado foi encaminhado para um serviço de Psiquiatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça, segundo a mídia local.

"A #PSPMadeira identificou e interceptou o cidadão responsável por atear fogo à estátua de Cristiano Ronaldo junto ao Museu CR7, no Funchal. #SemprePresente", comunicou o órgão, na rede X.

A #PSPMadeira identificou e intercetou o cidadão responsável por atear fogo à estátua de Cristiano Ronaldo junto ao Museu CR7, no Funchal. #SemprePresente pic.twitter.com/6Al2VsvmDM — PSP - Polícia de Segurança Pública (@PSP_Portugal) January 21, 2026



O jovem foi interceptado no município de Santa Cruz, segundo o jornal português JM Madeira, antes de ser levado para os serviços de saúde do hospital. Ainda de acordo com o jornal, a polícia local montou uma operação de ‘caça ao homem’ após a repercussão do caso.





O caso

A ação criminosa foi registrada pelo jovem em um vídeo e publicado nas redes sociais. O caso é tratado como crime de vandalismo pela polícia local.

No vídeo divulgado, o indivíduo aparece com a imagem pixelizada enquanto ateia fogo à estátua em tamanho real, um dos principais pontos turísticos do local.

O Museu CR7, inaugurado em 2013 na cidade natal do jogador, reúne camisas históricas, troféus e prêmios conquistados ao longo da carreira de Cristiano Ronaldo. A estátua, posicionada na área externa, é tradicionalmente usada por visitantes para fotos e registros turísticos.

Segundo as autoridades, o vídeo foi publicado no perfil do Instagram @zaino.tcc.filipe. Na descrição, o autor se define como “uma pessoa, um freestyler e um morador local” e incluiu uma mensagem enigmática: “Este é o último aviso de Deus”.

