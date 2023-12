Polícia de São Paulo investiga desaparecimento de Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians

A- A+

A Polícia de São Paulo está intensificando as investigações sobre o desaparecimento de Marcelinho Carioca, ex-jogador de futebol e ídolo do Corinthians. O ex-atleta, que não é visto desde domingo (17), teria participado de um evento em Itaquera, na Zona Leste da capital paulista. Segundo o G1 As autoridades receberam informações de que o carro que o ex-jogador dirigia, que estava no nome de uma empresa do mesmo, foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, na região de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo.

A Delegacia Antissequestro (DAS) confirmou que Marcelinho Carioca, de 51 anos, esteve na Neo Química Arena no último domingo, durante um evento. O veículo vinculado ao ex-jogador foi localizado no bairro Monte Belo, em Itaquaquecetuba, cerca de 25 km de distância de Itaquera. O automóvel será levado para a delegacia da cidade para análise.

Na manhã desta segunda-feira (18), duas pessoas foram detidas no 50° Distrito Policial, no Itaim Paulista, suspeitas de envolvimento com o caso. A Divisão Antissequestro, juntamente com outras delegacias da capital, estão empenhadas em buscar pistas que levem ao paradeiro de Marcelinho.

Marcelinho Carioca, conhecido como ídolo no Timão, teve passagens por clubes como Flamengo, Vasco, Santos e Corinthians, onde se destacou como o quinto maior artilheiro da história do clube. Além de sua carreira no futebol, o ex-atleta também ocupou um cargo na Câmara dos Deputados por um breve período em 2015.

