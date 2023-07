A- A+

Futebol Polícia do DF prende torcedor que fez criança simular ataque com faca contra rivais Torcedor pertencia a organizada do Brasiliense; vídeo foi compartilhado em rede social

A Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) prendeu, nesta quarta-feira, um membro da torcida organizado do Brasiliense. O suspeito compartilhou nas redes sociais um vídeo no qual aparece orientando uma criança a atacar, com golpes de faca, torcedores de clubes rivais.

A corporação não confirmou o nome do preso. O vídeo original havia sido compartilhado nas redes sociais de Mayksson Miller, que se apresenta como integrante da Facção Brasiliense.

No vídeo, o autor das imagens incentiva um menino de cerca de 10 anos a intimidar rivais. O objetivo seria roubar as camisas dos rivais.

"É de extrema importância, nos dias atuais, o esforço e atuação em conjunto dos órgãos do Estado em busca da manutenção da paz em ambientes coletivos de convivência de crianças e adolescentes", disse o delegado-chefe adjunto da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), Filipe Augusto Campos.

O suspeito foi preso em Ceilândia. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do alvo e na sede da torcida organizada durante a deflagração da Operação Stromboli.

O nome da operação remete a um personagem de Pinóquio, "que manipulava o boneco para convencê-lo, de forma dissimulada, a seguir por caminhos errados".

