A- A+

FUTEBOL Polícia do Equador resgata esposa e filho de jogador do Emelec que foram sequestrados Ainda na delegacia, Jackson Rodríguez reencontrou sua família

A polícia do Equador resgatou, na noite da última quinta-feira, a esposa e o filho de cinco anos de Jackson Rodríguez, lateral do Emelec, que foram sequestrados e estavam mais de 24h em cativeiro. Segundo o general Pablo Dávila, os sequestradores exigiram 500 mil dólares pelo resgate, mas nenhum valor foi pago para a liberação da família do jogador de 26 anos.

— Após uma efetiva ação investigativa e operacional da Polícia do Equador, conseguimos libertar Andrexy Karelis O. e seu filho, familiares de Jackson Rodríguez, em El Fortín, Guayaquil. Eles haviam sido sequestrados em Mucho Lote, e os sequestradores exigiam uma quantia elevada de dinheiro para sua libertação — escreveu a Polícia nas redes sociais.

De acordo com a imprensa local, a mulher e a criança foram examinadas por um médico em um centro de saúde para garantir que estavam bem após o ocorrido e pudessem voltar para casa. Ainda na delegacia, Jackson Rodríguez reencontrou sua família.

O sequestro ocorreu por volta de 3h da manhã de quarta-feira. Indivíduos arrombaram a porta e entraram na casa do jogador em Guayaquil, mas Jackson Rodríguez conseguiu escapar por se esconder embaixo da cama e ficou sob proteção policial, enquanto acontecia a investigação.

Veja também