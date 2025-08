A- A+

ESTADOS UNIDOS Polícia dos EUA revela prisão de estrela do atletismo dos EUA por "violência doméstica" Imagens de segurança flagraram empurrões de Sha'Carri Richardson no namorado, Christian Coleman, que 'se recusou a ser vítima' e auxiliar investigação

A velocista americana Sha'Carri Richardson se viu envolvida em uma nova polêmica após a divulgação de sua prisão, nesta sexta-feira, sob acusação de agredir seu namorado, o também atleta Christian Coleman, pouco antes do Campeonato Americano de Atletismo.



A polícia do estado de Washington informou que a campeã mundial dos 100 metros rasos, de 25 anos, foi presa na noite de domingo após confrontar Coleman no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma.

Um relatório da prisão de Richardson, enviado por e-mail à AFP pela Polícia do Porto de Seattle, informou que imagens de vídeo de segurança flagraram a atleta em uma discussão verbal com o namorado enquanto a dupla saía dos controles aeroportuários.





"Richardson segue Coleman e se aproxima dele várias vezes, enquanto Coleman parece tentar se afastar", diz o relatório. "Richardson então empurra Coleman com força suficiente para jogá-lo contra uma coluna próxima... ela empurra Coleman novamente, com força suficiente para jogá-lo a alguns metros de distância", acrescenta.

A corredora é então vista jogando um fone de ouvido para seu companheiro de equipe, que não quis participar da investigação e "se recusou a ser vítima", segundo o documento.

Competirá nos 200m

Richardson foi presa e liberada na segunda-feira após o incidente, que o boletim de ocorrência descreveu como violência doméstica.

A notícia da prisão veio à tona após autoridades da USATF informarem que a atleta havia desistido de sua prova restante de 100m em Eugene, bem como dos 200m de domingo.

No entanto, porta-vozes da equipe de atletismo confirmaram posteriormente que Richardson, que já se classificou para os 100m no Campeonato Mundial de Tóquio em setembro, mudou de ideia e competiria nos 200m neste fim de semana.

— Ela inicialmente nos disse que não correria os 200m, mas nunca se candidatou formalmente. Agora ela nos informou que correrá os 200m — disse um porta-voz da organização à AFP.

Esta é a mais recente polêmica em que a estrela se envolveu ao longo de sua carreira.

Em 2021, ela foi impedida de competir nas Olimpíadas de Tóquio após testar positivo para maconha após sua vitória nas seletivas dos EUA, enquanto lamentava a morte de sua mãe biológica. Em 2023, ela foi retirada de um voo após uma discussão com uma comissária de bordo.

Lyles e Thomas desistem

A corredora texana não deu nenhuma pista sobre sua mais recente polêmica ao falar com repórteres na quinta-feira, após sua primeira bateria dos 100m. Ela não mencionou sua prisão no início da semana, nem foi questionada sobre isso.

Nesta sexta, Coleman competiu nas semifinais e finais dos 100m. O atleta de 29 anos, campeão mundial da prova em 2019, não falou com repórteres após as semifinais.

Como atual campeã mundial, Richardson já tem vaga para os 100m no campeonato mundial no Japão e não foi obrigada a competir esta semana em Eugene, Oregon.

Ela disse na quinta-feira que estava feliz em competir nos torneios nacionais, sabendo que sua vaga na equipe de Tóquio já estava garantida.

— Os EUA são uma das equipes mais difíceis de construir, então é uma espécie de alívio saber que tenho uma folga — disse ela à AFP. — No momento, estou passando despercebida, mas quando chegar a hora de atacar, todos verão meu nome.

O dia dramático para Richardson chegou quando o campeão mundial e olímpico dos 100m masculino, Noah Lyles, desistiu das etapas restantes do sprint curto.

Lyles, que também é um atleta qualificada para Tóquio, competirá nos 200m no domingo.

A campeã olímpica dos 200m feminino, Gabby Thomas, também desistiu dos 100m restantes e se concentrará na categoria que lhe rendeu o ouro.

Veja também