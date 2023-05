Polícia espanhola prende quatro suspeitos de pendurar boneco enforcado com blusa de Vini Jr em Madri

A- A+

A polícia espanhola deteve quatro pessoas suspeitas ligadas ao manequim que representava o atacante Vinícius Jr. enforcado sob uma ponte de Madri, capital da Espanha, em janeiro de 2023.



Uma investigação de crime de ódio foi aberta depois que o manequim esticado em uma corda, com a camisa 20 do jogador brasileiro, foi pendurado em frente ao campo de treinamento do Real Madrid. Uma faixa estava grudada ao boneco, com a seguinte inscrição: "Madrid odeia o Real".

Na segunda-feira, promotores espanhóis abriram uma investigação sobre caso de insultos racistas contra o jogador durante uma partida do fim de semana, já que o chefe da federação espanhola de futebol admitiu que o país tinha problemas com racismo.

A promotoria da cidade de Valência, no leste do país, onde ocorreu o jogo, está investigando o episódio como um possível "crime de ódio", disseram fontes judiciais, depois que Luis Rubiales, da Real Federação Espanhola de Futebol, pediu tolerância zero.

Estas son las imágenes de la detención de los 4 arrestados por #delitodeodio contra el jugador de #fútbol @vinijr



Tienen 19, 21, 23 y 24 años. Varios fueron identificados durante partidos de alto riesgo en dispositivos de @policia para la prevención de violencia en el deporte pic.twitter.com/X8jaGrZHRe — Policía Nacional (@policia) May 23, 2023

Dirigentes, jogadores e ex-jogadores do Brasil e da Espanha se solidarizaram com Vinícius, de 22 anos, que no domingo cogitou deixar o campo após enfrentar insultos racistas de torcedores durante a derrota do Real Madrid por 1 a 0 para o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.





“Temos um problema de comportamento, de educação, de racismo”, disse Rubiales. “E enquanto houver um fã ou um grupo de fãs fazendo insultos com base na orientação sexual, cor da pele ou crença de alguém, teremos um problema sério.”

A prisão ocorreu por volta das sete da manhã. Segundo a polícia, três dos detidos são integrantes da Frente Atlética, organizada do Atlético de Madrid. Todos os detidos são espanhóis e têm 19, 21, 23 e 24 anos.

Um dos detidos tem passagem por crime de lesão corporal, segundo a polícia local.

Veja também

RACISMO NO FUTEBOL Polícia prende três torcedores do Valencia que fizeram gestos racistas contra Vini Jr.