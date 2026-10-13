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FUTEBOL Polícia faz operação contra cambismo digital após pedido do Palmeiras Uma auditoria interna identificou, no início deste ano, a atuação de um grupo suspeito de utilizar ferramentas tecnológicas, incluindo robôs automatizados para adquirir ingressos em grande quantidade

A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta terça-feira (13), uma operação de combate ao cambismo digital envolvendo a venda ilegal de ingressos para partidas do Palmeiras em jogos como mandante.

A ação resultou na localização e apreensão de materiais de interesse da investigação, como aparelhos celulares, notebooks e documentos contendo anotações e cadastros de torcedores relacionados ao sistema de reconhecimento facial. Na residência de um dos investigados, também foi encontrada uma arma de fogo sem numeração e munições de diferentes calibres, incluindo 9 mm e de fuzil, o que resultou na prisão em flagrante



A investigação teve início a partir do pedido de instauração de inquérito policial feito pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Uma auditoria interna identificou, no início deste ano, a atuação de um grupo suspeito de utilizar ferramentas tecnológicas, incluindo robôs automatizados (bots), para adquirir entradas em grande quantidade, dificultando a compra dos torcedores pelo canal oficial de venda dos ingressos.





O pedido da instauração de inquérito foi motivado pela publicação da matéria publicada pelo Estadão que mostrou como cambistas se adaptaram à implantação do reconhecimento facial para burlar a tecnologia e seguir comercializando ingressos de maneira irregular. Fraudes também foram identificadas no MorumBis e na Neo Química Arena, estádios de São Paulo e Corinthians, respectivamente.



A ação foi deflagrada por meio da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), vinculada ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). Quinze mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital paulista e em municípios do interior e da Região Metropolitana de São Paulo.



A investigação, liderada pelo delegado Cesar Saad em parceria com o Palmeiras, identificou suspeitas de uso irregular de dados cadastrais de torcedores para viabilizar a revenda de ingressos em plataformas não oficiais, por preços acima dos cobrados originalmente.



A Polícia Civil dará continuidade à apuração a partir da análise dos itens recolhidos na operação. O objetivo é mapear a participação de cada suspeito, dimensionar o alcance do esquema e determinar as responsabilidades dos envolvidos.

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