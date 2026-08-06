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FUTEBOL Polícia faz operação na associação de futebol da Coreia do Sul por investigação sobre ex-técnico Autoridades apuram possíveis irregularidades na nomeação de Hong Myung-bo, que deixou o cargo após a eliminação da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo

A polícia da Coreia do Sul realizou nesta quinta-feira uma operação de busca e apreensão na sede da Associação de Futebol da Coreia como parte da investigação sobre a contratação do ex-técnico da seleção Hong Myung-bo.

As autoridades apuram possíveis irregularidades no processo de nomeação do treinador, que deixou o cargo em junho após a eliminação da equipe ainda na fase de grupos da Copa do Mundo.



Segundo um porta-voz da polícia, a operação foi realizada no âmbito de denúncias relacionadas à contratação de Hong.

— A polícia está investigando se houve prática do crime de obstrução de atividade empresarial na nomeação de Hong Myung-bo — afirmou o porta-voz à AFP, sem fornecer mais detalhes.

Hong, de 57 anos, renunciou ao comando da seleção após a derrota por 1 a 0 para a África do Sul, resultado que eliminou a Coreia do Sul ainda na fase de grupos do Mundial.



Nomeação já era alvo de questionamentos

A contratação de Hong, em 2024, já havia sido alvo de críticas antes mesmo da Copa do Mundo. Após a eliminação da seleção, porém, os questionamentos se intensificaram.

Em julho, o treinador foi convocado para depor diante de uma comissão legislativa que investiga sua nomeação. Na ocasião, afirmou assumir "total responsabilidade" pelo desempenho da equipe.

O Parlamento sul-coreano apura denúncias de que Hong recebeu tratamento preferencial durante o processo de contratação para comandar a seleção nacional.

O presidente Lee Jae Myung também comentou o caso e atribuiu o fracasso esportivo à promoção de "pessoas incompetentes" a cargos de liderança. Em comunicado, criticou o fato de que "lealdade e faccionalismo" contaminam os processos de recrutamento nos níveis mais altos do futebol sul-coreano.

Eliminação frustrou expectativa sobre a seleção

A imprensa sul-coreana classificava a equipe que disputou a última Copa do Mundo como uma "geração de ouro", liderada pelo capitão Son Heung-min, ex-jogador do Tottenham Hotspur, e pelo zagueiro Kim Min-jae, do Bayern de Munique.

A eliminação ainda na fase de grupos provocou forte repercussão e frustração entre torcedores e dirigentes no país.

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