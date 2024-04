A- A+

Identificados Polícia identifica torcedores do Sport responsáveis por faixas preconceituosas contra Náutico Frases discriminatórias foram expostas às vésperas da final do Campeonato Pernambucano entre as duas equipes; quatro suspeitos respondem por incitação à violência

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) identificou, nesta segunda-feira (29), quatro torcedores do Sport integrantes do grupo Brava Ilha por estender faixas preconceituosas contra o Náutico às vésperas do segundo jogo da final do Campeonato Pernambuco. Eles são investigados por incitação à violência.

As faixas foram espalhadas na madrugada do dia 6 de abril na sede nos Aflitos, no Centro de Treinamento alvirrubro no bairro da Guabiraba, além do Marco Zero, no Bairro do Recife. O material exibia as frases "não somos os p**** da Barbie", "elite Falida" e "fogo nos racistas".

"Foram identificadas quatro pessoas responsáveis pela produção e afixação das faixas em locais públicos. A elas foram atribuídas a responsabilidade pelo crime de incitação à violência", informou a Polícia Civil por meio de nota.

Náutico, Sport e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) se posicionaram contra as faixas exibidas pela cidade na época do ocorrido. O Timbu afirmou que o caso já estava sob os cuidados do departamento jurídico e que todas a medidas cabíveis seriam tomadas para identificar e punir os responsáveis.

Veja também

Vendido Ronaldo acerta venda da SAF do Cruzeiro ao empresário Pedro Lourenço