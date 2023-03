A- A+

futebol Polícia indicia torcedor do Inter que invadiu campo com filha por lesão corporal Agressor participou de uma briga generalizada entre jogadores, seguranças e outras pessoas que também acessaram o gramado indevidamente após a partida contra o Caxias

O torcedor do Internacional que invadiu o gramado do Beira-Rio, após o time ser eliminado pelo Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho, e se envolveu em uma briga com a filha no colo, neste domingo, foi indicado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O inquérito concluído nesta quinta-feira afirma que o agressor cometeu os crimes de lesão corporal e de invasão de campo, este último previsto na lei conhecida como Estatuto do Torcedor.

Neste domingo, o torcedor do Internacional se envolveu em uma briga generalizada entre jogadores, seguranças e outras pessoas que também invadiram o campo após a partida contra o Caxias. O delegado Vinícius Nahan, responsável pela investigação, o laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP) constatou a lesão corporal sofrida pelo jornalista, descrita como "na perna esquerda em região proximal ântero-lateral há escoriação, medindo dois centímetros por um centímetro e meio".

O investigado foi identificado e interrogado no dia seguinte ao jogo. Em depoimento, ele confessou as agressões mas alegou que as praticou "para se defender". E acrescentou que o portão de acesso ao gramado foi aberto por funcionários do Internacional para ficar em segurança com a filha fora das arquibancadas.

De acordo com o delegado, apesar de o portão ter sido aberto por funcionários do Internacional, o torcedor partiu em direção ao tumulto acessando partes do gramado sem autorização. "Essa atitude não condiz com alguém que busca resguardar a segurança de sua filha. Além disso, a agressão ao jornalista, ao contrário da versão do suspeito, foi gratuita e não foi praticada em situação de defesa", afirmou Nahan.

O Inter se justificou, na terça-feira, sobre o fato do homem não ter sido levado para a delegacia. O clube disse que "os seguranças encaminharam o indivíduo com a criança, não de volta para a arquibancada, mas até uma área de evacuação do campo, priorizando encerrar o tumulto no gramado". E que o torcedor com a criança no colo se misturou à multidão e deixou o estádio".

