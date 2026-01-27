Polícia intima titular de conta que recebeu R$ 15 mil da mãe de Adriano Imperador
O caso veio a público após ex-jogador usar as redes sociais para relatar o crime e demonstrar revolta com a situação
A Polícia Civil intimou, nesta terça-feira (27), a titular da conta bancária que recebeu os R$ 15 mil transferidos pela mãe do ex-jogador Adriano Imperador para prestar depoimento. Trata-se de uma mulher que não teve a identidade revelada.
O dinheiro foi enviado após Rosilda Ribeiro, de 65 anos, cair em um golpe após ter atendido um telefone. Na ligação, um homem teria se passado por Adriano e pedido que ela enviasse a quantia em dinheiro "para um determinada conta de forma urgente". Segundo a polícia, as circunstâncias do crime continuam sendo apuradas na 42ª DP (Recreio).
O caso veio a público depois que Adriano usou as redes sociais para relatar o golpe e demonstrar revolta com a situação. Na manhã desta terça-feira, o ex-jogador voltou a se pronunciar, desta vez em tom mais sereno, e fez um alerta sobre o avanço das fraudes digitais.
Leia também
• Brasileirão terá grupo de elite de árbitros e CBF inicia profissionalização com maiores salários
• Mundial de Clubes feminino: tudo que você precisa saber sobre o torneio que terá o Corinthians
• Sport anuncia chegada do zagueiro Marcelo Benevenuto
"Hoje foi minha mãe, minha família. Amanhã pode ser a sua mãe, pode ser a de vocês", afirmou o ex-jogador em vídeo lamentando o ocorrido.
Rosilda, em depoimento aos agentes, afirmou que acreditou falar com o filho "já que a voz era muito parecida". E esclareceu que só percebeu se tratar de um golpe após a transferência de R$ 15.750,00.
Segundo Adriano, a mãe registrou ocorrência de imediato e seguiu todos os procedimentos legais após perceber que havia sido enganada. Ele explicou que a reação inicial mais dura foi motivada pelo impacto emocional do golpe.
"Eu falei aquelas coisas também na hora da raiva, porque quando você mexe com mãe e com a família a gente fica nervoso. Minha mãe fez todos os procedimentos certinhos, foi na polícia", disse Adriano.
De acordo com o relato do ex-jogador, o criminoso entrou em contato com Rosilda se passando por Adriano e alegou ter trocado de número após um “amigo” vazar o contato antigo. Prints divulgados por ele mostram que o mesmo número tentou abordar outras pessoas usando seu nome.
No novo pronunciamento, Adriano alertou para o uso de tecnologia para enganar vítimas e pediu atenção redobrada. Ao final do vídeo, o ex-jogador agradeceu as manifestações de apoio e disse confiar na Justiça.
"Deus perdoa esse cara, essa mulher, sei lá quem é, mas está na mão da Justiça. Deus está vendo", concluiu.