Golpe Polícia intima titular de conta que recebeu R$ 15 mil da mãe de Adriano Imperador O caso veio a público após ex-jogador usar as redes sociais para relatar o crime e demonstrar revolta com a situação

A Polícia Civil intimou, nesta terça-feira (27), a titular da conta bancária que recebeu os R$ 15 mil transferidos pela mãe do ex-jogador Adriano Imperador para prestar depoimento. Trata-se de uma mulher que não teve a identidade revelada.

O dinheiro foi enviado após Rosilda Ribeiro, de 65 anos, cair em um golpe após ter atendido um telefone. Na ligação, um homem teria se passado por Adriano e pedido que ela enviasse a quantia em dinheiro "para um determinada conta de forma urgente". Segundo a polícia, as circunstâncias do crime continuam sendo apuradas na 42ª DP (Recreio).

O caso veio a público depois que Adriano usou as redes sociais para relatar o golpe e demonstrar revolta com a situação. Na manhã desta terça-feira, o ex-jogador voltou a se pronunciar, desta vez em tom mais sereno, e fez um alerta sobre o avanço das fraudes digitais.

"Hoje foi minha mãe, minha família. Amanhã pode ser a sua mãe, pode ser a de vocês", afirmou o ex-jogador em vídeo lamentando o ocorrido.

Rosilda, em depoimento aos agentes, afirmou que acreditou falar com o filho "já que a voz era muito parecida". E esclareceu que só percebeu se tratar de um golpe após a transferência de R$ 15.750,00.

Segundo Adriano, a mãe registrou ocorrência de imediato e seguiu todos os procedimentos legais após perceber que havia sido enganada. Ele explicou que a reação inicial mais dura foi motivada pelo impacto emocional do golpe.

"Eu falei aquelas coisas também na hora da raiva, porque quando você mexe com mãe e com a família a gente fica nervoso. Minha mãe fez todos os procedimentos certinhos, foi na polícia", disse Adriano.

De acordo com o relato do ex-jogador, o criminoso entrou em contato com Rosilda se passando por Adriano e alegou ter trocado de número após um “amigo” vazar o contato antigo. Prints divulgados por ele mostram que o mesmo número tentou abordar outras pessoas usando seu nome.

No novo pronunciamento, Adriano alertou para o uso de tecnologia para enganar vítimas e pediu atenção redobrada. Ao final do vídeo, o ex-jogador agradeceu as manifestações de apoio e disse confiar na Justiça.

"Deus perdoa esse cara, essa mulher, sei lá quem é, mas está na mão da Justiça. Deus está vendo", concluiu.

