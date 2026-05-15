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CORRIDA Polícia Militar de Pernambuco promove 48ª edição da Corrida Guararapes Largada ocorrerá no Quartel do Derby e contará com percursos de 5km e 10km

No próximo dia 14 de junho, ocorrerá a 48ª edição da tradicional Corrida Guararapes, organizada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). A corrida, que detém o titulo de segunda mais antiga do estado, chega a 51 anos de existência e segue com o princípio de promover a união entre esporte, história e integração entre a sociedade civil e a PMPE.

A programação terá início às 4h30, com a abertura da arena montada no Quartel do Derby. A concentração dos atletas está prevista para as 5h, enquanto a largada oficial será às 5h30. Os participantes poderão escolher entre os percursos de 5 km e 10 km.

As inscrições seguem abertas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Ticket Sports. Até o dia 1º de junho, os valores são de R$ 139 para policiais militares e R$ 159 para o público geral.

A corrida contará com categorias destinadas tanto ao público geral, quanto a militares da ativa. A premiação será entregue aos três primeiros colocados das categorias masculino e feminino, nas provas de 5 km e 10 km. Todos os atletas que concluírem o percurso receberão medalha de participação.

Após a corrida, a programação continuará na arena montada no Quartel do Derby. Às 7h será realizado um aulão de ritmos e, às 7h30, acontecerá a cerimônia de premiação no pódio.

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