FUTEBOL Polícia Militar do Paraná afasta policial que agrediu Perdigão, ex-jogador do Inter, em Curitiba Ex-atleta relatou ter sido 'covardemente agredido' na saída da partida entre São Joseense e Operário, no último domingo

A Polícia Militar do Paraná tomou providências iniciais em relação ao episódio de agressão sofrida pelo ex-jogador Perdigão, que acumulou passagens por clubes como Internacional, Vasco e Corinthians. Em nota enviada ao G1, a PMPR informou que determinou o afastamento imediato do policial militar para funções administrativas e encaminhou o servidor para avaliação psicológica.

Além disso, a Polícia Militar ressaltou que a atitude do policial não condiz com o trabalho das forças de segurança do Paraná. Agora, a PMPR instaurou um procedimento interno para apurar os fatos.

— A Corregedoria da PMPR adotou as providências iniciais, determinou o afastamento imediato do policial militar para funções administrativas e encaminhou o servidor para avaliação psicológica. A corporação ressalta que a conduta relatada não condiz com o preparo e com o trabalho das forças de segurança do Paraná — diz a nota da PMPR.





O ex-jogador do Internacional Perdigão relatou ter sido "covardemente agredido" por um policial militar em serviço, na saída da partida entre São Joseense e Operário, no estádio Vila Capanema, em Curitiba, em Paraná, no último domingo. O ex-atleta compartilhou uma nota de repúdio sobre o episódio, com vídeos da cena de violência e das marcas causadas em seu corpo, em uma publicação em sua conta no Instagram nesta segunda-feira (19).



Perdigão mostra marcas da agressão do policial — Foto: Reprodução



A agressão teria ocorrido, segundo Perdigão, após ter tentado cumprimentar um policial por seu trabalho. De acordo com o relato, "de forma repentina e sem qualquer justificativa" o agente teria reagido com truculência, o atacando repetidas vezes com um cassetete.

No vídeo, é possível ver Perdigão tentando se afastar do policial, sem esboçar reação, enquanto o agente de segurança o cerca e continua acertando o ex-atleta com mais golpes, o mandando deixar o local com ofensas.

Em outro vídeo compartilhado por Perdigão, é possível ver um homem de roupa branca deitado e protegendo a mão enquanto o ex-jogador continua em pé e discutindo com um dos policiais presentes. Outro oficial dá uma volta por trás do companheiro e acerta Perdigão novamente, falando: "quer tomar mais?".

Campeão mundial em 2006

Cleilton Eduardo Vicente, conhecido como Perdigão, de 48 anos, estreou como profissional pelo Paraná Clube, sendo bicampeão paranaense em 1995 e 1996. Depois, teve duas passagens pelo Athletico Paranaense, a primeira entre 1997 e 1998, e outra em 2000.

Chegou a jogar na Europa, pelo Belenenses-POR. No retorno ao Brasil passou por diversos clubes, desde Vasco e Corinthians ao Londrina, Joinville, Marília, Náutico, Caxias e 15 de Novembro. Mas o maior destaque da carreira foi o Internacional, onde participou da histórica campanha que conquistou o título da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006, além da Recopa Sul-Americana em 2007. Ele encerrou a carreira na Associação Desportiva Guarulhos, em 2011.

