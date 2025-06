A- A+

Violência no futebol Polícia Militar esclarece incidente com delegação do Ferroviário no Recife Ataque ao ônibus do Tubarão da Barra aconteceu neste domingo (1º), após a partida contra o Santa Cruz

A Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) emitiu nota, nesta segunda-feira (2), sobre o caso de apedrejamento do ônibus do Ferroviário, após partida válida pela Série D, contra o Santa Cruz, no Arruda.

Conforme a corporação, um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva (DPRIE) da Polícia Civil e a investigação irá apurar os danos causados. A Secretaria de Defesa Social (SDS) também fez nota de repúdio ao ato.

“Sobre o incidente com a delegação do clube Ferroviário, após o jogo contra o Santa Cruz, na tarde do domingo (1°), um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva – DPRIE. O procedimento visa apurar o dano/depredação causado no ônibus do time cearense. A Secretaria de Defesa Social (SDS) e suas Operativas repudiam qualquer ato de violência relacionada ao futebol e esclarece que diversas ações integradas vêm sendo reforçadas em dias de jogo, para garantir a segurança dentro e fora dos estádios, seja dos torcedores, jogadores, delegações e da sociedade em geral”.

Momentos

Ainda mais, a PM-PE buscou esclarecer os instantes do ataque ao ônibus. Conforma a Polícia, vários segmentos das forças de segurança estavam empregados na escolta, mas que não foi o suficiente para impedir o apedrejamento no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife. Ninguém ficou ferido.

“Em relação ao episódio com a delegação do Ferroviário, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informa que, a escolta estava sendo realizada conforme planejamento operacional e contava com equipes do Batalhão de Trânsito (BPTran), do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (Cipmoto) e do Batalhão de Polícia Montada (RPMon). Nas proximidades do Mercado da Encruzilhada, no Recife, uma pedra foi arremessada em direção ao ônibus da equipe, um vidro ficou trincado, mas ninguém se feriu. Após o fato o ônibus seguiu viagem sem novos incidentes”.



