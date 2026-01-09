A- A+

Apuração Polícia pede explicações ao São Paulo sobre saques de R$ 11 milhões das contas do clube O pedido foi recebido pelo escritório Tokoi Advogados, que representa o clube e agora terá de entregar uma prestação de contas à polícia

O São Paulo recebeu uma solicitação da Polícia Civil para que explique os 35 saques que totalizam R$ 11 milhões subtraídos das contas do clube, no período de janeiro de 2021 a novembro de 2025, conforme informações do GE. As subtrações foram detalhadas em inquérito que investiga a gestão de Júlio Casares, cuja votação de impeachment no Conselho Deliberativo está marcada para 16 de janeiro.

O pedido foi recebido pelo escritório Tokoi Advogados, que representa o clube e agora terá de entregar uma prestação de contas à polícia.



Segundo a investigação, 33 de um total de 35 saques foram realizados no Banco Bradesco e 2 no Banco Rendimento. As instituições classificaram as operações como atípicas, conforme apontado por relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).



O fluxo da movimentação bancária indicou:



2021: R$ 1,5 milhão (sete saques)

2022: R$ 1,2 milhão (seis saques)

2023: R$ 1,4 milhão (seis saques)

2024: R$ 5,2 milhões (11 saques)

2025: R$ 1,7 milhão (cinco saques)



Todos os saques foram realizados durante a gestão do presidente Julio Casares, que está em seu último ano de mandato. Não há evidências de que o dirigente seja beneficiário das movimentações.



A defesa do presidente são-paulino, comandada por Daniel Bialski e Bruno Borragine, informou que "todas as movimentações financeiras de Júlio, contidas nos relatórios do Coaf, possuem origem lícita e legítima, com lastro compatível com a evolução de sua capacidade financeira."

