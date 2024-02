A- A+

ESPORTES Polícia peruana prende responsáveis por tentativa de extorsão a mãe de Paolo Guerrero Jogador chegou a anunciar que rescindiria com o clube, mas voltou atrás e treinou com forte aparato de segurança

A polícia peruana prendeu dois homens e uma mulher que seriam os responsáveis pela tentativa de extorsão e as ameaças a mãe do atacante Paolo Guerrero. Petronila Gonzales passou a receber mensagens no mesmo dia em que foi divulgado que seu filho seria jogador do Cesar Vallejo. Por conta da situação, ele chegou a anunciar que romperia o contrato com o clube, mas voltou atrás.

Segundo a investigação, os homens e a mulher foram presos no dia 19 de fevereiro quando buscavam dinheiro de outra extorsão. Ao longo da investigação, os policiais encontraram mensagens com as ameaças para a mãe do jogador nos celulares apreendidos com os criminosos.

Na quinta-feira, Guerrero fez o seu primeiro treino pelo clube. Ele chegou ao local com um grande aparato de segurança. Usou carro blindado, cerca de dez seguranças e a polícia fez segurança do lado de fora do clube.

O Cesar Vallejo se comprometeu tomar todas as medidas de segurança necessárias para garantir o bem-estar do jogador e pediu que as autoridades competentes redobrem os esforços para garantir a segurança de todos. Guerrero, que já passou por Flamengo, Corinthians e Internacional, tem 40 anos, e deve estrear com a camisa do clube neste domingo.



Nas redes sociais, os torcedores comemoraram a chegada do ídolo nacional, mas alguns criticaram o fato de Guerrero ter acertado com Cesar Vallejo após expressar publicamente que não queria jogar no clube.

"Será um bom negócio obrigar alguém a jogar futebol sabendo que desistiu?", escreveu um torcedor. "Qual será a sensação de apresentar um jogador num clube em que ele não quer jogar e praticamente o obrigam a fazê-lo com um pouco de dignidade?", questionou o outro.

