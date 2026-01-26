A- A+

PRISÃO Polícia prende em flagrante quatro envolvidos na briga de organizadas de Santa Cruz e Sport no Barro Caso aconteceu no Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife, horas antes da partida entre o Tricolor e o Náutico

A polícia identificou e prendeu quatro envolvidos na briga entre torcidas organizadas do Santa Cruz e Sport, nesse domingo (25). O confronto, que marca mais um triste episódio de violência no estado, aconteceu no Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife, horas antes do clássico entre o Tricolor e o Náutico.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), os suspeitos têm idades de 19, 21, 21 e 23 anos. Dois deles foram identificados antes mesmo do término do clássico, por policiais do Batalhão de Choque, em abordagens preventivas nos acesso à Arena de Pernambuco. Os outros dois foram identificados "pouco tempo depois".

Para localizar os suspeitos, a polícia levou como base imagens da briga divulgadas em grupos operacionais. Os quatro suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (DPRIE). Depois, foram encaminhados à Central de Plantões da Capital (CEPLANC), onde foram autuados em flagrante delito por Associação Criminosa, Lesão Corporal, Provocação de Tumulto e Dano Qualificado.



"[Os suspeitos] permanecem à disposição da Justiça e serão apresentados em audiência de custódia. As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva", explicou a SDS-PE.

Briga de organizadas

A briga aconteceu horas antes de a bola rolar no Clássico das Emoções, que terminou com goleada do Náutico sobre o Santa Cruz por 4 a 0.

Em vídeos amplamente compartilhados nas redes sociais, é possível ver um grupo de torcedores chegando ao terminal pela rodovia BR-101. Em outro vídeo, é possível ver dois homens sendo espancados por outro grupo ligado à uniformizada do Santa Cruz. As vítimas eram torcedores do Sport.

O terminal do Barro fica a cerca de 10 quilômetros da Arena de Pernambuco. O confronto deste domingo contou apenas com torcedores do Tricolor.

Policiamento

Em nota, a SDS informou ainda que 626 agentes foram destacados para atuar na partida entre Santa Cruz x Náutico. Segundo a corporação, a área interna do estádio conta com 117 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

Policiamento para o Clássico das Emoções desse domingo (25). - Foto: SDS/Divulgação

Sob o comando do 20° BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contam com a presença de 509 policiais. A operação policial está sendo monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

"A Polícia Civil esteve à disposição através da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva, além das delegacias de plantões, para atender as ocorrências relacionadas ao jogo. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram a postos na Arena Pernambuco com uma viatura de resgate, uma viatura de combate a incêndio e outra de comando operacional, em caso de necessidade de atendimento por parte do efetivo bombeiro militar", finalizou.

