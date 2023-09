A- A+

Copa do Brasil Polícia prende homem que furtou celular de Lugano durante fotos com fãs no Morumbi; vídeo Atleta percebeu movimentação do suspeito e o deteve, nos arredores do Morumbi

A Secretaria de Segurança de São Paulo confirmou que um homem de 32 anos foi preso em flagrante, na tarde do último domingo (24), após furtar o celular do ex-jogador Diego Lugano. O ex-atleta estava cercado por fãs, que faziam selfies e celebravam o contato com o ídolo são-paulino, quando o suspeito se embrenhou na multidão e tirou o aparelho do bolso do dono. Outra pessoa que filmava a interação do ex-zagueiro com os torcedores, na Praça Roberto Gomes Pedrosa, no Morumbi, flagrou toda a ação.

Já vi alguns relatos de torcedores que tiveram o celular furtado durante a festa ontem (como já é de praxe em grandes eventos em São Paulo).



Agora, viraliza um vídeo de um ladrão sendo pego no flagra ao roubar nada menos que DIEGO LUGANO. pic.twitter.com/CzAw3ldlfF — Victor Boni  (@victboni) September 25, 2023

Lugano estava no local para assistir à partida entre São Paulo e Flamengo, pela final da Copa do Brasil. Segundo a polícia, pessoas avisaram a policiais que indivíduos estariam furtando aparelhos na região, e o homem acusado de praticar o crime contra Lugano foi encontrado já detido, enquanto era agredido por torcedores. A nota da Secretaria descreve o suspeito como "indiciado".

O ex-jogador disse aos agentes que o homem, após pegar seu celular, o entregou para outra pessoa. O caso foi registrado como furto no 33° DP (Pirituba).

"Lugano sofreu um furto. Identificaram o indivíduo, porém não sabemos se conseguiram resgatar telefone ainda", afirmou a assessoria do jogador ao GLOBO.

Outro vídeo que circula pelas redes sociais mostra que Lugano percebeu a ação do homem e o deteve antes da chegada da polícia ao local.

Leia a nota da SSP na íntegra:

Um homem, 32 anos, foi preso em flagrante por furto, na tarde deste domingo (24), na Praça Roberto Gomes Pedrosa, no Morumbi.

Policiais militares do Choque estavam em patrulhamento no entorno do estádio do Morumbi quando foram acionados por torcedores, que informaram que indivíduos estariam furtando aparelhos celulares. Em seguida, encontraram o indiciado sendo detido e agredido por populares.

Uma das vítimas, um ex-jogador do São Paulo, de 42 anos, informou que o homem, após pegar seu celular, entregou para outra pessoa. O caso foi registrado como furto no 33° DP (Pirituba).

