Qui, 11 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta11/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Racismo

Polícia da Espanha prende torcedor do Oviedo acusado de insulto racial a Mbappé

Segundo as autoridades espanholas, "o torcedor foi detido após ser identificado durante uma investigação iniciada após uma denúncia oficial da liga espanhola

Reportar Erro
Jogador foi alvo de racismo pela torcida do OviedoJogador foi alvo de racismo pela torcida do Oviedo - Foto: Reprodução/@realmadrid

Dezessete dias após cometer ato racista contra o atacante francês Mbappé, do Real Madrid, ao ser flagrado por câmeras de televisão imitando uma "macaco" em direção ao jogador, um torcedor do Real Oviedo foi detido nesta quarta-feira. A polícia espanhol não revelou o nome do acusado.

Leia também

• Mbappé se diz enojado com mundo da bola: 'Não aconselharia meu filho a se envolver com futebol'

• De saída do United, Onana empurra torcedor após derrota de Camarões nas eliminatórias da Copa

• Vitória de trans no campeonato francês de xadrez reacende polêmica sobre atletas no esporte

Logo após a realização da partida entre Oviedo e Real Madrid, a liga espanhola entrou com uma ação na justiça cobrando ação da polícia local para que o "racista" fosse preso e multado pelos atos discriminatórios, o que ocorreu nesta quarta-feira.

Segundo as autoridades espanholas, "o torcedor foi detido após ser identificado durante uma investigação iniciada após uma denúncia oficial da liga espanhola." A polícia ainda disse que o torcedor foi acusado de fazer gestos e sons de macaco em direção ao astro do Real Madrid.

Os insultos racistas ocorreram aos 37 minutos do primeiro tempo da vitória do Madrid por 3 a 0 sobre o Oviedo, dia 24 de agosto, depois de o atacante Mbappé marcar o primeiro gol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Mbappé é mais uma vítima da intolerância que assola o futebol espanhol e na qual o brasileiro Vini Júnior trava batalha há tempos. Os insultos raciais não param. Na semana passada, por exemplo, um torcedor do Espanyol acusado de insultar racialmente o atacante do Athletic Bilbao, Iñaki Williams, durante uma partida da liga espanhola, cinco anos atrás, aceitou um acordo para evitar a prisão.

Em maio, cinco torcedores do Valladolid que insultaram Vini Júnior em 2022 foram considerados culpados na primeira decisão na Espanha a condenar insultos racistas em um estádio como um crime de ódio. Ano passado, três torcedores do Valencia também foram condenados, a oito meses de prisão, após se declararem culpados de insultos raciais ao brasileiro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter