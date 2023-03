A- A+

Futebol Polícia prende três membros de organizada do Sport por brigas com torcedores do ABC em janeiro Eles são investigados por lesão corporal gravíssima, dano, corrupção de menores e incitação à violência

Três integrantes de uma torcida organizada do Sport foram presos, na manhã desta sexta-feira (3). De acordo com a Polícia Civil, o grupo estava envolvido na briga entre torcidas organizadas que aconteceu no dia do confronto entre o clube pernambucano e o ABC, disputado no dia 21 de janeiro e válido pela Copa do Nordeste. Um homem ainda está foragido.

A Operação Impedimento teve início ainda em janeiro, logo após a briga entre os torcedores organizados. De acordo com a Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva, da Polícia Civil, os membros da TO são investigados pelos crimes de “lesão corporal gravíssima, dano, corrupção de menores e incitação à violência”; somadas, as eventuais condenações podem resultar em mais de 20 anos de reclusão.

Segundo a Polícia Civil, dois torcedores do clube Potiguar ficaram gravemente feridos; um deles, segundo a investigação segue em coma. Além das agressões, veículos foram depredados e bens foram subtraídos.

“A torcida do ABC também veio para brigar. No entanto, eles não esperava uma reação de integrantes da Torcida Jovem, que vinham da Estação Joana Bezerra e responderam de forma violenta”, diz o delegado Raul Jungs, responsável pela operação.

Os mandados de prisão e busca e apreensão estão sendo cumpridos no Recife e em Jaboatão dos Guararapes. Os presos, que confessaram a participação nos crimes, foram encaminhados para a sede do Core, em Olinda. Ao todo, 40 policiais civis participam da operação.

