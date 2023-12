Polivalência e experiência: Náutico apresenta volantes Marco Antônio e Marcos Júnior

A- A+

Definir em que posição Marco Antônio não é uma tarefa fácil. Na coletiva de apresentação, o novo reforço do Náutico citou pelo menos cinco opções, deixando claro que o lado polivalente é uma das armas para conquistar um espaço na equipe comandada pelo técnico Allan Aal.



“Fiz bastantes jogos nesta temporada, com muita minutagem, atuando em diversas posições. Volante, segundo volante, ponta, centroavante…chego com bastante rodagem. Essa pré-temporada serve para isso. O professor tem cobrado bastante nosso sono, alimentação. Estamos fazendo a nossa melhor pré-temporada possível para alcançar nossos objetivos”, afirmou.



Além do Botafogo-PB, Marco Antônio tem passagens por Ypiranga-RS, Remo, Ceará e Internacional. “Subi ao profissional como segundo volante, no Ceará. Mas, no ano passado, eu atuei mais centralizado como meia e de ponta. Sinto facilidade em atuar em diversas posições e não me incomodo com isso”, ressaltou.



Experiência na Série C

Companheiro de “uma das posições” de Marco Antônio, o volante Marcos Júnior ressaltou a experiência de já ter atuado na Série C e elogiou a montagem do grupo.

“Disputei a Série C pelo ABC e pelo Volta Redonda. É competitiva. Não é igual a B, mas está se aproximando, com jogadores de qualidade e bastante rodagem. A Série C pede um time forte e é isso que estamos fazendo”, frisou o atleta de 28 anos, que estava no Urartu, da Armênia.

Veja também

Santa Cruz Lucas Bessa cita evolução do Santa Cruz nos jogos-treino da pré-temporada