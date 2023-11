Polônia de Lewandowski vai enfrentar Estônia em março, pela repescagem da Euro-2024

A- A+

A Polônia, liderada pelo artilheiro do Barcelona, Robert Lewandowski, vai enfrentar a Estônia numa das semifinais da repescagem da Euro-2024, com três vagas em jogo disputadas por 12 seleções.

Em caso de vitória, os poloneses terão como adversário na final o vencedor do duelo entre País de Gales e Finlândia já valendo a classificação para a Eurocopa que será disputada na Alemanha (14 de junho-14 de julho), segundo sorteio realizado nesta quinta-feira em Nyon (Suíça).

A desvantagem para os poloneses é que jogarão essa hipotética final fora de casa.

As semifinais serão disputadas no dia 21 de março de 2024 e as três finais no dia 26 do mesmo mês. Tudo em jogo único.

Pelo chamado Caminho B, Israel jogará contra a Islândia enquanto a Bósnia terá pela frente a Ucrânia.

Israel e Ucrânia, caso cheguem à final, disputarão os seus jogos com mando de campo fora de seu território, devido aos atuais conflitos: o confronto com o Hamas em Gaza e à invasão russa, respectivamente.

Por fim, a Grécia comandada pelo uruguaio Gustavo Poyet receberá o Cazaquistão em uma das semifinais do Caminho C e, em caso de vitória, buscará a classificação para a Eurocopa como visitante contra o vencedor do duelo Geórgia-Luxemburgo.

Programação das semifinais da repescagem de classificação para a Eurocopa-2024:

Caminho A

Polônia - Estônia

País de Gales - Finlândia

Caminho B

Israel - Islândia

Bósnia-Herzegovina - Ucrânia

Caminho C

Geórgia - Luxemburgo

Grécia - Cazaquistão

