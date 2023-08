A- A+

Jogos Olímpicos de Paris Poluição do rio Sena força o cancelamento do terceiro evento-teste das Olimpíadas Decisão dos organizadores levanta novas questões sobre a realização de competições durante as Olimpíadas de 2024

O triatlo de revezamento misto é o terceiro evento-teste pré-olímpico a ser afetado pelo excesso de bactéria Escherichia coli na água, mas os organizadores das Olimpíadas insistem que o rio Sena estará apto a sediar eventos no ano que vem.



A prova foi alterada para um duatlo, envolvendo apenas ciclismo e corrida depois que as análises da qualidade da água não ofereceram as "garantias necessárias", disse o comitê organizador da Olimpíada de Paris e o órgão regulador do World Triathlon.

A mesma solução foi alcançada para um evento-teste de paratriatlo neste sábado, enquanto a Copa do Mundo de Natação em Águas Aquáticas Abertas foi totalmente cancelada no início deste mês.



Enquanto os organizadores investigavam a fonte das leituras elevadas de bactéria, Tony Estanguet, chefe do comitê organizador do Paris 2024, enfatizou que não havia "plano B" para a extravagância esportiva do próximo ano.

— Não há solução para mover o evento, o triatlo e a natação em águas abertas serão disputadas no Sena no ano que vem — insistiu ele.

— Desde o início, mantivemos o mesmo projeto, organizar o triatlo e o paratriatlo neste local extraordinário. Você tem um belo cenário entre o Grand Palais, os Inválidos, esta ponte Alexandre III. Este curso, acredito, é unanimidade.



A causa desse impasse no Sena continua a mesma: a concentração da bactéria Escherichia Coli no rio. Tempestades, causando fortes chuvas que levam ao transbordamento dos esgotos que se derramam no rio, não são a causa, insistem as autoridades.

— Uma investigação está em andamento para descobrir a causa dessa degradação, mas, até o momento, ainda não encontramos uma explicação — disse à AFP Pierre Rabadan, vice-prefeito de Paris encarregado do Esporte e das Olimpíadas.

— Perdemos muito pouco — afirmou a ministra dos Esportes da França, Amelie Oudea-Castera. — É extremamente encorajador, é preciso ver o copo meio cheio. Repito, estaremos prontos.

"Ainda em desenvolvimento"

Um triatlo nunca foi convertido em um duatlo nas Olimpíadas desde sua introdução nos Jogos de Sydney, em 2000.

— Seria uma pena, mas nos adaptamos a um duatlo esta manhã — alegou Beth Potter, vencedora da corrida feminina na quinta-feira e segunda colocada no revezamento misto deste domingo com a equipe britânica. — Espero que no próximo ano esteja tudo bem. Vimos que para as corridas individuais estava tudo bem, então esperamos que seja um triatlo.

O britânico Alex Yee, vencedor da corrida masculina, acrescentou. — Eles estão dizendo que a filtragem de água ainda está sendo desenvolvida. Portanto, no próximo ano estará perfeita. O que eles estão fazendo é extremamente histórico, eles estão deixando um legado após os Jogos. Só podemos aplaudi-los.

As autoridades locais estão trabalhando para corrigir cerca de 23 mil conexões ruins em residências particulares cujas águas residuais acabam no rio.

O campeão mundial francês Leo Bergere disse que não "ouviu dizer que os atletas saíram doentes" da corrida masculina nesta sexta-feira, dia em que as primeiras amostras abaixo do padrão foram coletadas.

O campeão mundial francês Leo Bergere disse que não "ouviu dizer que os atletas saíram doentes" da corrida masculina nesta sexta-feira, dia em que as primeiras amostras abaixo do padrão foram coletadas.

— O objetivo era tornar o Sena apto para natação em 2024 — acrescentou Estanguet. — Este teste vem no meio do caminho, o plano não atingiu a maturidade. Ainda há grandes esforços, novos meios sendo implantados para melhorar a qualidade da água do Sena. Como vimos, está melhorando mês a mês e continuará melhorar.

A natação olímpica em águas abertas tem sido frequentemente atingida por preocupações com a poluição. No final do evento-teste em 2019, antes das Olimpíadas de Tóquio, os nadadores protestaram contra a qualidade da água na Baía de Tóquio.

Nas Olimpíadas do Rio em 2016, a perspectiva de nadar na poluída Baía de Guanabara também ganhou as manchetes.

Veja também

Tênis Djokovic vence Alcaraz e conquista Masters 1000 de Cincinnati pela 3ª vez