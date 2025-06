Pontas decidem, Santa Cruz bate Ferroviário no Arruda e segue invicto na Série D

A- A+

O Santa Cruz continua dominando o Grupo A3 da Série D. Neste domingo (01), no Arruda, o Tricolor venceu o Ferroviário por 3x1 e segue como líder isolado da sua chave. Dentro de campo, destaque para os pontas Thiaguinho e Geovany Soares, autores dos gols.

Fazendo jus a previsão pré-jogo do treinador Marcelo Cabo, o Ferroviário impôs algumas dificuldades ao time do Santa Cruz. Antes dos primeiros 25 minutos, a Cobra Coral havia chegado apenas duas vezes, numa cabeçada sem muito perigo de Matheus Vinícius e num cruzamento de Rodrigues que foi direto para o gol.

Mas, quando o marcador já se aproximava dos 26, Willian Jr. arrumou para Israel. O camisa 14 bateu da quina direita da grande área, e a bola raspou em Thiaguinho — o suficiente para o goleiro João Victor falhar e espalmar para frente. Sem perdoar o vacilo, o camisa 17 estufou as redes e abriu o placar.

Aos 31 minutos, o primeiro grande susto pelo lado da equipe cearense. Batendo escanteio com muito efeito, Ciel tentou surpreender e acertou o travessão de Felipe Alves, quase gol olímpico no Arruda.

Aos 46, já nos acréscimos, Wilian Jr, em uma falta lateral, bateu direto para o gol, o torcedor tricolor esboçou um grito de gol, mas a arbitragem afirmou que o goleiro tirou em cima da linha.

Na volta do intervalo, o Santa entrou ligado e impôs uma verdadeira blitz nos primeiros minutos. Em pelo menos três oportunidades o Tricolor se aproximou de uma boa oportunidade, mas por pequenos detalhes a bola não foi ao gol.

A resposta do Ferroviário aconteceu aos 21, Felipe Cruz entrou na área e bateu cruzado, mas Felipe Alves apareceu para fazer grande defesa. Se de um lado o goleiro coral salvou, no outro não se pode falar o mesmo. No lance seguinte, Wagner Balotelli encontrou lindo lançamento, Thiaguinho ganhou na velocidade da defesa, viu o arqueiro saindo e com um toquinho por cima fez o seu segundo gol.

Mas não deu muito tempo para ficar confortável no jogo. Logo na sequência, aos 24, Kevin Rivas soltou uma bomba de muito longe, Felipe Alves não conseguiu intervir e o Tubarão da Barra descontou.

Mesmo após o susto, o Santa seguiu com o controle da partida. Aos 37, Matheus Vinícius subiu no primeiro pau e desviou, a bola passou raspando na trave direita do time visitante.

E aos 39 minutos o lance que sentenciou o resultado. Lucas Bessa encontrou Geovany invadindo a grande área, o ponto tricolor partiu para cima, limpou dois adversários e chapou de perna direita, fazendo o terceiro do Santa.

Ficha técnica

Santa Cruz 3

Felipe Alves; Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues (Vinícius Silva); Wagner Balotelli, Jonatas Paulista (Lucas Bessa) e Willian Jr (João Pedro); Thiaguinho (Vini Hora), Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Ferroviário 1

João Victor; Kauê Leonardo (Rikelmy), Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos (Pablo Alves); Ramires (Brayan Pereira), Kevin Rivas (Gabriel Moyses), Bryam (Kiuam) e Gharib; Felipe Cruz e Ciel. Técnico: Tiago Zorro.

Data: 01/06

Local: Estádio do Arruda (Recife/Pernambuco)

Árbitro: Bruno Nogueira Prado (BA)

Assistentes: Tulio de Farias e Dhiego Cavalcanti (ambos PE)

Gols: Thiaguinho aos 26 do 1T e 22 do 2T; Geovany Soares aos 39 do 2T (S) Kevin Rivas aos 24 do 2T (F)

Cartões amarelos: Kauê Leonardo e Kevin Rivas (F)

Público - 30.025

Renda - R$ 855.430,00

