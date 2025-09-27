Ponte Preta x Náutico pela Série C: veja escalações e onde assistir
Timbu busca a recuperação no quadrangular do acesso da terceira divisão
O Náutico encara a Ponte Preta em busca a recuperação no quadrangular do acesso da Série C neste sábado (27).
A partida tem início às 17h (horário de Brasília) e acontece no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).
O Náutico estreou fora de casa contra o Brusque e saiu vencedor do primeiro duelo pelo quadrangular do acesso.
Os dois jogos nos Aflitos contra Guarani e Ponte Preta travaram a sequência de mais de dez jogos sem perder e complicou a vida do Timbu na competição.
O Alvirrubro está na 3ª posição, com três pontos conquistados. A Ponte lidera o grupo com nove pontos, enquanto o Guarani é o vice-líder com seis.
Semana conturbada
Os resultados ruins dentro de campo tiveram reflexos na semana alvirrubra. A primeira consequência aconteceu na segunda-feira (22), quando Marco Antônio, artilheiro da equipe na Série C, foi dispensado antes do fim da terceira divisão.
O atleta assinou um pré-contrato com o CRB antes do fim da temporada e gerou desgaste no ambiente alvirrubro.
E antes da viagem para Campinas, um grupo de torcedores do Náutico protestou no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre. Jogadores, comissão técnica e staff foram hostilizados no local.
Guilherme dos Anjos reconheceu a semana pesada que o elenco alvirrubro enfrentou. De acordo com o auxiliar técnico, a torcida do Timbu pode esperar uma equipe com um nível de concentração maior.
“O que se pode esperar sem dúvida nenhuma é um nível de concentração [maior] e uma coisa que nós batemos com eles que é fundamental: coragem. Coragem de propor o jogo que a gente conhece e que a gente já trabalhou tantas vezes e que em pequenos pontos a gente deixou a desejar. Eles sabem bem disso porque foi corrigido”, disse.
O técnico Hélio dos Anjos não vai poder contar com o atacante Vinícius e o zagueiro Carlinhos. Os dois estão fora da partida contra a Macaca por lesão.
A notícia positiva para a torcida foi o retorno de Paulo Sérgio. O centroavante viajou com o grupo e está à disposição do comandante alvirrubro. A tendência é que ele inicie no banco de reservas, uma vez que não atua desde o dia 26 de julho.
O Náutico vive a expectativa de repetir o bom desempenho fora de casa. Durante a primeira fase, o Timbu ficou com a segunda melhor campanha entre os visitantes.
O Alvirrubro somou 15 pontos, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas nas nove partidas disputadas.
Como chega a Ponte Preta
Invicta no quadrangular do acesso, a Ponte Preta tem chance de garantir o acesso já nesta rodada. A Macaca precisa vencer o Timbu ou, em caso de empate, torcer por uma vitória do Brusque contra o rival Guarani.
O técnico Marcelo Fernandes conta com o retorno de Léo Oliveira, que se recuperou de um problema no adutor. A tendência é que o jogador já volte como titular na equipe.
Ficha técnica:
Ponte Preta
Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Léo Oliveira, Luiz Felipe e Elvis; Toró, Bruno Lopes e Jeh. Técnico: Marcelo Fernandes.
Náutico
Muriel; Arnaldo, João Maistro, Indio e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson, Vitinho, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Hélio Borges. Técnico: Hélio dos Anjos.
Local: Moisés Lucarelli (Campinas/SP)
Horário: 17h
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ). Assistentes: Thiago Rosa e Thiago Filemon (ambos do RJ)
VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)
Onde assistir: Band, DAZN, SportyNet e SportyNet+.