A- A+

Série C Ponte Preta x Náutico pela Série C: veja escalações e onde assistir Timbu busca a recuperação no quadrangular do acesso da terceira divisão

O Náutico encara a Ponte Preta em busca a recuperação no quadrangular do acesso da Série C neste sábado (27).

A partida tem início às 17h (horário de Brasília) e acontece no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

O Náutico estreou fora de casa contra o Brusque e saiu vencedor do primeiro duelo pelo quadrangular do acesso.

Os dois jogos nos Aflitos contra Guarani e Ponte Preta travaram a sequência de mais de dez jogos sem perder e complicou a vida do Timbu na competição.

O Alvirrubro está na 3ª posição, com três pontos conquistados. A Ponte lidera o grupo com nove pontos, enquanto o Guarani é o vice-líder com seis.

Semana conturbada

Os resultados ruins dentro de campo tiveram reflexos na semana alvirrubra. A primeira consequência aconteceu na segunda-feira (22), quando Marco Antônio, artilheiro da equipe na Série C, foi dispensado antes do fim da terceira divisão.

O atleta assinou um pré-contrato com o CRB antes do fim da temporada e gerou desgaste no ambiente alvirrubro.

E antes da viagem para Campinas, um grupo de torcedores do Náutico protestou no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre. Jogadores, comissão técnica e staff foram hostilizados no local.

Guilherme dos Anjos reconheceu a semana pesada que o elenco alvirrubro enfrentou. De acordo com o auxiliar técnico, a torcida do Timbu pode esperar uma equipe com um nível de concentração maior.

“O que se pode esperar sem dúvida nenhuma é um nível de concentração [maior] e uma coisa que nós batemos com eles que é fundamental: coragem. Coragem de propor o jogo que a gente conhece e que a gente já trabalhou tantas vezes e que em pequenos pontos a gente deixou a desejar. Eles sabem bem disso porque foi corrigido”, disse.

O técnico Hélio dos Anjos não vai poder contar com o atacante Vinícius e o zagueiro Carlinhos. Os dois estão fora da partida contra a Macaca por lesão.

A notícia positiva para a torcida foi o retorno de Paulo Sérgio. O centroavante viajou com o grupo e está à disposição do comandante alvirrubro. A tendência é que ele inicie no banco de reservas, uma vez que não atua desde o dia 26 de julho.

O Náutico vive a expectativa de repetir o bom desempenho fora de casa. Durante a primeira fase, o Timbu ficou com a segunda melhor campanha entre os visitantes.

O Alvirrubro somou 15 pontos, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas nas nove partidas disputadas.

Como chega a Ponte Preta

Invicta no quadrangular do acesso, a Ponte Preta tem chance de garantir o acesso já nesta rodada. A Macaca precisa vencer o Timbu ou, em caso de empate, torcer por uma vitória do Brusque contra o rival Guarani.

O técnico Marcelo Fernandes conta com o retorno de Léo Oliveira, que se recuperou de um problema no adutor. A tendência é que o jogador já volte como titular na equipe.

Ficha técnica:

Ponte Preta

Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Léo Oliveira, Luiz Felipe e Elvis; Toró, Bruno Lopes e Jeh. Técnico: Marcelo Fernandes.

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Indio e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson, Vitinho, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Hélio Borges. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Moisés Lucarelli (Campinas/SP)

Horário: 17h

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ). Assistentes: Thiago Rosa e Thiago Filemon (ambos do RJ)

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

Onde assistir: Band, DAZN, SportyNet e SportyNet+.



Veja também