Ponte Preta pode igualar rebaixamento com maior número de rodadas de antecedência na Série B

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A crise vivida pela Ponte Preta pode culminar em mais uma marca negativa dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, e o clube de Campinas pode igualar o Duque de Caxias como o rebaixamento mais precoce na competição. A equipe chega à 31ª rodada com chances matemáticas de confirmar sua queda para a Série C.



A situação complicou de vez com a derrota para o Botafogo-SP por 2 a 0, na última terça-feira, 29. Com o resultado, a equipe de Ribeirão Preto, que é a primeira fora da zona de rebaixamento, chegou a 35 pontos, enquanto o time campineiro ficou com 13, uma diferença de 22 pontos.





Assim, restando mais oito jogos para a Ponte Preta no campeonato, a equipe não pode mais tropeçar para sonhar com uma permanência na segunda divisão. Porém, a missão é difícil, e o clube não depende mais de si para se salvar.



Na próxima partida, a Ponte enfrenta o Cuiabá fora de casa. Em caso de derrota, a equipe paulista estará matematicamente rebaixada, já que, após a 31ª rodada, restarão 21 pontos em disputa e a equipe não poderá mais alcançar o Botafogo-SP.



Se empatar, a Ponte Preta precisará torcer por uma derrota do clube de Ribeirão Preto. Nesse cenário, as equipes ficariam separadas por 21 pontos, e o time de Campinas teria que vencer todos os seus jogos restantes, enquanto o rival precisaria perder todas as partidas até o fim da Série B.



Já em caso de vitória, só será rebaixada se o Botafogo-SP também vencer. Com esse resultado, a equipe campineira chegaria aos 16 pontos, enquanto o adversário alcançaria 38, mantendo a vantagem e selando a queda.



A campanha da Ponte Preta é decepcionante e pode culminar no rebaixamento apenas uma temporada após o título da Série C do Brasileirão. Até o momento, a equipe soma somente três vitórias em 30 partidas, além de quatro empates e 23 derrotas.



O clube também atravessou uma sequência de 22 jogos sem vencer na segunda divisão. O jejum durou 149 dias, entre 24 de abril e 20 de setembro, e se tornou a maior sequência sem vitórias da história da Série B.



Agora, a Ponte pode igualar o Duque de Caxias como o rebaixamento mais precoce da competição, desde que passou a ser disputada por pontos corridos, em 2006. Em 2011, o time carioca teve sua queda decretada na 31ª rodada, após ser derrotado pelo Icasa.



Além disso, a equipe de Campinas também busca somar pontos para não correr risco de terminar como a pior campanha da história da Série B, feito que também pertence ao Duque de Caxias, que, na mesma temporada, foi o lanterna do campeonato, com apenas 17 pontos. Hoje, a Ponte tem 13.

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