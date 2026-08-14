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FUTEBOL Ponte Preta x Náutico: confira escalações e onde assistir jogo pela Série B Macaca é a lanterna da competição, com nove pontos, enquanto o Timbu está em 14º, com 26

No papel, enfrentar o time que está na lanterna da competição, tendo os piores ataque e defesa, além de conviver com problemas extracampo e dificuldades até para ter um número mínimo de atletas relacionados para um jogo, é o caminho que qualquer clube desejaria para se reerguer. Esse é o panorama do Náutico. Precisando reagir para, no mínimo, garantir a pontuação que evita a queda à Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe visita o pior time da Série B até o momento, a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

A Ponte soma apenas nove pontos em 63 disputados. Aproveitamento de 14%. São duas vitórias em 21 jogos, acumulando 15 partidas sem comemorar um triunfo. Ainda assim, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, mantém um discurso cauteloso.

"Estamos indo com o mesmo pensamento de quando enfrentamos o Criciúma, que era líder absoluto. Não espero facilidades. As pessoas vão colocar que é obrigação para o Náutico vencer a Ponte Preta e entendemos que é natural, mas vamos enfrentá-la com o máximo de respeito e atenção. Se eles apresentarem alguma fragilidade, a gente tem que aproveitar", disse.

Escalação

O Náutico terá diversas mudanças na base titular. Além da volta de dois titulares, Hélio estuda a possibilidade de modificar a cabeça de área e a zaga.

"Nós teremos a volta do Derek e de Wenderson, que são muito positivas. Pode ser também que eu faça alguma mexida no setor estrutural da equipe, o meio-campo. Léo Índio é um central que joga pelo lado direito na linha de três, mas também é um exímio volante, que é a posição de origem dele. Posso começar com ele sendo o primeiro volante", apontou.

Derek não jogou na rodada anterior, contra o Atlético-GO, por questões contratuais, enquanto Wenderson estava suspenso. No setor de marcação, com a mudança de Léo Índio para o meio, Gustavo Henrique deve formar a zaga ao lado de Betão.

Desfalques

A Ponte acumula problemas por suspensão, lesão e pela impossibilidade de inscrever novos atletas por causa de três transfer ban, sendo um na Comissão Nacional de Resoluções de Disputa (CNRD) e dois na Fifa.

Expulso na derrota para o Ceará, o lateral-direito Júlio desfalca o time, assim como o zagueiro Lucas Cunha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-esquerdo Kevyson e o zagueiro Palacios deixaram o jogo passado com problemas físicos e também não devem atuar.

O polivalente Danilo Barcelos, que vinha atuando de zagueiro/volante, está fora por conta de dores na coxa. O atacante Jonathan Cafu segue em recuperação de problemas musculares e não será relacionado, assim como o zagueiro Márcio Silva, afastado por insatisfação por conta de atrasos salariais.

Ficha técnica

Ponte Preta

Vinícius; Rodrigo Souza, Diego Leão, Gustavo Almeida e Porfírio; André Lima, Léo Gomes Gustavo Telles e Élvis; David da Hora e Brandão. Técnico: Márcio Zanardi

Náutico

Muriel; Arnaldo, Betão, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Léo Índio, Wenderson e Jean Carlos; Derek, Borasi e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos

Local: Moisés Lucarelli (Campinas/SP)

Horário: 19h30

Árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC). Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)

Transmissão: Disney +

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