Futebol Ponte Preta x Sport: confira onde assistir e as prováveis escalações Bola rola às 11h deste domingo (11), no Moisés Lucarelli, pela Série B

Depois de vencer o Avaí na última quarta-feira (7), na Ilha do Retiro, o Sport volta a entrar em campo neste domingo (11). Pela primeira vez jogando às 11h na temporada, o Rubro-negro visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 20 pontos, o Leão busca o resultado positivo longe do Recife para se consolidar no G-4 da Segundona, mesmo com dois jogos a menos. Já a Macaca, por sua vez, precisa dos três pontos para não flertar com a zona de rebaixamento. O time paulista tem 11 pontos na tabela.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira não deve promover modificações, em relação à equipe que iniciou o duelo com o Avaí. A novidade, no entanto, pode aparecer entre os reservas. De contrato renovado, o lateral-direito Ewerthon foi liberado após período no departamento médico. No último treino antes da equipe embarcar para São Paulo, o prata da casa participou da movimentação junto aos demais companheiros.

Por outro lado, o atacante Wanderson está recuperado de incômodo musculares e treina à parte, enquanto o meia Matheus Vargas foi liberado pelo DM para iniciar a transição física.

Prováveis escalações

Ponte Preta

Caíque França; Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Matheus Jesus e Cássio Gabriel; Pablo Dyego e Jeferson Jeh.

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho; Fabrício Daniel, Vagner Love e Luciano Juba.

Onde assistir?

SporTV e Premiere.

