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Futebol Ponte Preta x Sport: veja escalações e onde assistir Confronto será disputado neste sábado (9), no Moisés Lucarelli, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Sport e Ponte Preta estão bem próximos de duas zonas que definirão o futuro dos clubes para 2027. Mas apenas um deles tem pretensão de entrar. Enquanto o Leão luta pelo G2 que garante acesso direto à Série A do Campeonato Brasileiro, a Macaca tenta não integrar o Z4 que leva ao rebaixamento à Série C. Vivendo momentos opostos na tabela, os clubes se enfrentam neste sábado (9), no Moisés Lucarelli, pela oitava rodada da Série B.



Defesa

Ao lado do Vila Nova, o Sport é um dos invictos na Série B, com três vitórias e quatro empates. Boa fase que tem participação direta da defesa. O Leão tem a segunda melhor do torneio, com quatro gols sofridos. Mesmo número do Juventude e abaixo apenas do Operário-PR. Os rubro-negros estão na terceira colocação da competição, com 13 pontos.

"É (mérito) do coletivo do time, que vem muito bem desde o Perotti lá (na frente) até o Thiago Couto. Costumo falar antes dos jogos que se a gente não tomar (gol), a gente fica muito próximo da vitória. A gente tem um centroavante que, na minha opinião, é nível Série A. Tem de aproveitar esse bom momento dele, do Barletta e dos três da linha de frente", afirmou o zagueiro Benevenuto.

O defensor também fez questão de ressaltar o desempenho do goleiro do Sport. “Em muitos jogos que a gente pontuou, acho que foi mérito do Thiago Couto, que vem em um momento maravilhoso na carreira dele. Espero que a gente continue com essa solidez defensiva”, ressaltou.

Ponte Preta

Para o duelo diante do Sport, a Ponte Preta não terá o meia Luís Phelipe, suspenso. O lateral Bryan Borges pode ser improvisado no setor. O volante Murilo Cavalcante, lesionado, também é desfalque. A cabeça de área deve ser formada por Rodrigo Souza e André Lima. Na armação, o meia Élvis, recuperado de uma lesão muscular, pode voltar à lista de relacionados após desfalcar o time nos últimos três jogos. Os paulistas estão na 17ª posição da Série B, com sete pontos.

A Ponte, vale lembrar, sofreu uma punição aplicada pela Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD), proibindo o clube de registrar novos jogadores na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por seis meses ou enquanto não quitar uma dívida trabalhista que gira em torno de R$ 18 milhões. A Macaca tem débitos com jogadores, técnicos, intermediários e outros clubes.

Ficha técnica

Ponte Preta

Diogo Silva; Thalys, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevyson; Rodrigo Souza, André Lima e Élvis; Diego Tavares, Willian Pottker e Bryan Borges. Técnico: Rodrigo Santana

Sport

Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Benevenuto, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos De Pena; Barletta, Perotti e Marlon.Técnico: Márcio Goiano

Local: Moisés Lucarelli (Campinas/SP)

Horário: 18h30

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS). Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes

Transmissão: ESPN/Disney+

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