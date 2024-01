A- A+

Vôlei Ponteira Aline está fora do jogo contra o Tijuca, nesta sexta-feira (20), no Rio de Janeiro Atleta sofreu um acidente doméstico e cortou a mão. Neneca e Sabrina estão na disputa pela titularidade

O Recife Vôlei embarca nesta quinta-feira (18) para disputar sua ‘segunda final’ na Superliga B 2024. Após vencer o Sorocaba por três sets a um na estreia na competição, a equipe recifense encara o Tijuca Tênis Clube, nesta sexta-feira (20), às 19h, no Ginásio Álvaro Vieira Lima, no Rio de Janeiro. Para o confronto, o técnico Adalberto Nóbrega não vai poder contar com a ponteira Aline. A jogadora sofreu um acidente doméstico e cortou a mão. Como foi necessário levar ponto, ela está fora da partida.

Para o lugar de Aline, Adalberto espera contar com o retorno da ponteira Neneca, que lesionou o dedo e terminou não se recuperando a tempo para o confronto da última semana. O departamento médico do Recife Vôlei trabalhou intensamente com a jogadora e existe a possibilidade de ela estar em quadra nesta sexta. Caso não consiga estar 100%, Sabrina é a mais cotada para entrar.

Independente de quem entrar, a comissão técnica do Recife Vôlei já sabe como o time deve atuar para tentar conquistar a segunda vitória na competição. “Será um jogo bastante difícil. O Tijuca possui mais variações e opções ofensivas do que o Sorocaba. É um time muito rápido e difícil de ser marcado. Possuem um saque forte e uma defesa muito bem encaixada. Precisamos ficar atentos a todas as jogadoras. O grande destaque é o grupo”, afirmou o técnico Adalberto Nóbrega.

O time do Recife Vôlei embarca para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira, às 10h25. Às 19h, Adalberto Nóbrega comanda um treino mais leve, no local da partida. Na sexta-feira (19), dia do jogo, a equipe treina pela manhã para jogar às 19h. O retorno do time está marcado para as 17h20 do sábado, com folga no domingo.

Veja também

Seletiva Vôlei: Seletivas para equipes masculinas e femininas do Sport movimentam mais de mil atletas