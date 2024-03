Popó aceita desafio de lutar contra Vitor Belfort: "Vai cair igual a Bambam"

A- A+

Por meio das redes sociais, o tetracampeão mundial de boxe, Acelino “Popó” de Freitas decidiu aceitar o desafio do ex-lutador de MMA e ex-campeão do UFC, Vitor Belfort, para uma luta de boxe.



“Vivo recebendo vários desafios e um deles foi de Vitor Belfort. É um cara que está apagado, que está na m*** aí, no mundo da luta, que ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara desse cara insuportável. Ele vive me desafiando, falando besteira, começou a falar da minha vida pessoal, até da minha estética. Sabe aquela coisa agressiva e chata? Ele começou igual a Bambam. E por ter começado igual a Bambam, vai cair igual a Bambam! Velho, eu aceito o seu desafio e vou te pegar. Pode aguardar. Eu vou lutar agora sábado aqui, cara canhoto igual você, vou quebrar ele todo pra você ver como vai ser fácil te arrebentar”, afirmou Popó.



Popó tem luta marcada para estre sábado, em Santa Catarina, contra o empresário Guilherme Grillo no evento Danki Fight Show. Recentemente, o pugilista derrotou o ex-BBB Kleber Bambam.

