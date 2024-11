Popó aceita desafio de Pablo Marçal durante luta entre Jake Paul e Tyson: "Vou arrebentá-lo"

A- A+

Acelino Popó Freitas já tem seu próximo desafio no boxe. Trata-se de Pablo Marçal, que recentemente foi candidato a prefeito de São Paulo, perdendo ainda no primeiro turno.



A luta entre os dois foi confirmada pelo próprio pugilista durante na madrugada deste sábado, na transmissão do evento que teve como destaque o confronto entre o influenciador Jake Paul e o lendário Mike Tyson.

Popó confirmou que aceitava o desafio de Marçal ao vivo, durante a transmissão da plataforma Netflix, e ainda mandou um recado para o serviço de streaming o qual foi convidado para atuar como comentarista.

"Eu aceito. Se a Netflix topar, a gente faz essa luta dentro da Netflix. Se quiser fazer minha luta com o Marçal, a gente vai estar juntos", disse o tetracampeão mundial.

Depois, ainda fez questão de provocar o político. "Eu vou arrebentar ele e nocautear. Eu quero ver se você vai ser esse cara todo para aguentar essa porrada", afirmou Popó. A confirmação não acontece ao acaso. Não é novidade que Marçal tem feito investidas ao boxeador para um eventual combate entre as partes.

Popó e Marçal já chegaram a esboçar uma encarada, tradicional pose que acontece quando dois lutadores estão prestes a subir nos ringues e tatames. Geralmente é feito durante as coletivas de imprensa ou nas pesagens. Neste caso, o ato aconteceu durante um leilão do Instituto Neymar, realizado em junho deste ano.

Popó realizou sua luta oficial em outubro deste ano, durante o evento Fight Music Show 5. Foi seu primeiro compromisso depois de despachar Kléber Bambam.



Na ocasião, ele sofreu para vencer Jorge "El Chino" Miranda na luta principal do card, em vitória dada por decisão dos juízes. Após o combate, desafio Pablo Marçal, candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo neste ano, como sua luta de despedida dos ringues.

"O argentino é muito experimentado, mas não tenho nada pra provar pra ninguém. Se Marçal estiver aqui e se veio hoje, se for homem suficiente para assumir as suas palavras, sobe aqui no ringue e fala pra esse público e pro Brasil todo que está nos assistindo", afirmou Popó, ao canal Combate após a luta.



Antes da definição do card, o influenciador o desafiou para um combate "Esta é a minha última luta oficial. Agora só se for o Pablo Marçal e pronto."

