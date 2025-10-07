A- A+

BRIGA GENERALIZADA Popó chora e anuncia que vai se aposentar: "Uma das piores humilhações que eu tive na minha vida" O tetracampeão mundial de boxe afirmou que decisão veio após 'humilhação' pela briga generalizada no Spaten Fight Night

Num relato emocionado, sem conseguir conter as lágrimas, Acelino Popó Freitas anunciou que vai se aposentar dos ringues.



A declaração foi feita durante coletiva do Fight Music Show 7, citada pelo site Combate.



O tetracampeão mundial de boxe justificou a decisão afirmando ter se sentido humilhado por conta da briga generalizada durante o Spaten Fight Night, evento ocorrido em São Paulo, dia 27 de setembro.





Naquela ocasião, a luta entre Popó e Wanderlei Silva foi encerrada depois de o lutador de MMA ser desclassificado por aplicar três golpes ilegais com a cabeça no boxeador. Membros das equipes dos dois oponentes invadiram o ringue e protagonizaram uma pancadaria que terminou com a hospitalização do "Cachorro Louco" após um soco de Rafael Freitas, filho de Popó.

"Você não tem ideia de como foi vergonhoso para mim [...] Passar por aquela humilhação, do cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que eu tive na minha vida como lutador. E esse é um dos motivos de eu parar aqui hoje e falar para Mamá, falar para Cremilda e falar para todo o Brasil: a minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe [...] Foram sete campeonatos mundiais, com supercampeão do mundo e tudo. Tenho 50 anos, acabei de fazer 50 anos. Eu tenho uma vida para curtir, tenho neto para curtir. E não tenho por que me expor tanto assim como aconteceu com aquela luta", desabafou Popó.

