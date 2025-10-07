Ter, 07 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça07/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRIGA GENERALIZADA

Popó chora e anuncia que vai se aposentar: "Uma das piores humilhações que eu tive na minha vida"

O tetracampeão mundial de boxe afirmou que decisão veio após 'humilhação' pela briga generalizada no Spaten Fight Night

Reportar Erro
Briga generalizada marcou luta entre Popó e Wanderlei Silva Briga generalizada marcou luta entre Popó e Wanderlei Silva  - Foto: Reprodução/Combate

Num relato emocionado, sem conseguir conter as lágrimas, Acelino Popó Freitas anunciou que vai se aposentar dos ringues.

A declaração foi feita durante coletiva do Fight Music Show 7, citada pelo site Combate.

O tetracampeão mundial de boxe justificou a decisão afirmando ter se sentido humilhado por conta da briga generalizada durante o Spaten Fight Night, evento ocorrido em São Paulo, dia 27 de setembro.

 

Leia também

• Wanderlei Silva relata fortes dores e fará novos exames após confusão em luta contra Popó

• Tudo sobre a briga generalizada após a luta Wanderlei Silva x Popó pelo Spaten Fight Night

• Luta entre Popó e Wanderlei acaba em desclassificação e briga generalizada

Naquela ocasião, a luta entre Popó e Wanderlei Silva foi encerrada depois de o lutador de MMA ser desclassificado por aplicar três golpes ilegais com a cabeça no boxeador. Membros das equipes dos dois oponentes invadiram o ringue e protagonizaram uma pancadaria que terminou com a hospitalização do "Cachorro Louco" após um soco de Rafael Freitas, filho de Popó.

"Você não tem ideia de como foi vergonhoso para mim [...] Passar por aquela humilhação, do cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que eu tive na minha vida como lutador. E esse é um dos motivos de eu parar aqui hoje e falar para Mamá, falar para Cremilda e falar para todo o Brasil: a minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe [...] Foram sete campeonatos mundiais, com supercampeão do mundo e tudo. Tenho 50 anos, acabei de fazer 50 anos. Eu tenho uma vida para curtir, tenho neto para curtir. E não tenho por que me expor tanto assim como aconteceu com aquela luta", desabafou Popó.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter