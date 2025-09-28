A- A+

RECONCILIAÇÃO Popó levanta bandeira branca após confusão e pede paz a Wanderlei: 'Pronto para te abraçar' Tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas ao ex-lutador do UFC

Acelino "Popó" Freitas espera colocar um ponto final na briga generalizada entre sua equipe e a do oponente Wanderlei Silva, ocorrida após a luta de boxe realizada na madrugada neste domingo, em São Paulo, e que manchou o evento Spaten Fight Night 2.



Veja o vídeo da briga:

CENAS LAMENTÁVEIS!

A luta entre Popó e Vanderlei Silva termina em selvageria no ringue.



O “Cachorro Louco” caiu desacordado no chão após uma briga generalizada entre as equipes, causada pela sequência de infrações do lutador.#SpatenFightNight pic.twitter.com/QDFq8TIziD — Luiz Ricardo (@excentricko) September 28, 2025

O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas ao ex-lutador do UFC e afirmou que espera que o adversário retribua o gesto "pela pacificação e preservação do boxe".



"Wand, estou e sempre estarei aqui, pronto para apertar suas mãos, te abraçar e fazer a minha parte nas desculpas - pela pacificação e preservação do boxe", afirmou o pugilista. "Esse é o nosso papel como ídolos de gerações. Espero que tenhas a grandeza de seguirmos juntos nesse propósito, que é muito maior do que nós."

No texto, Popó afirma que voltou ao ringue para "tentar apaziguar, mas acabou atacado covardemente. Wanderlei, tragado pelo tumulto, foi ao chão e agora se recupera. No ringue, dezenas de pessoas se envolveram em um espetáculo de insanidade coletiva". Nos comentários, porém, o lutador foi criticado por seguidores, que acusaram sua equipe de provocar o lado rival e iniciar o tumulto.

"Agora é hora de reflexão. Que se levante mais alto o espírito nobre do boxe. Que prevaleça o respeito, o pedido de perdão, o aperto de mãos, o abraço sincero", pediu Popó. "Nenhum de nós queria o final que se sucedeu, mas ainda podemos construir, já no presente, um futuro de paz, harmonia e espírito esportivo. Que todos respeitem a nossa história - a minha e a sua", concluiu.

