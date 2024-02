A- A+

Desafio Popó nega revanche e detona Bambam: "Ele é fraco e não sabe se defender" Ex-campeão mundial de boxe derrotou o ex-BBB em 36 segundos no último sábado

Apenas 36 segundos: este foi o tempo que demorou para Popó nocautear Bambam e sair vitorioso da luta. O tetra campeão mundial de boxe derrotou o ex-BBB no Fight Music Show 4 — realizado no último sábado. Após o confronto, a lenda do esporte negou revanche e detonou o seu último adversário.

— Para o boxe, a luta com o Bambam foi uma vergonha. Ele não sabe se defender, é fraco. Se fosse homem, levantava — disse Popó ao Globo.

Os capítulos que antecederam a luta foram de muita polêmica e tensão. Além das provocações entre os dois nas redes sociais, Popó agrediu o ex-BBB com um tapa no rosto durante a entrevista coletiva — em dezembro de 2023. Após a vitória, o boxeador afirmou sentir pena de Bambam:

— Ele é doente.

Popó lutou profissionalmente por 22 anos. Ele se despediu dos ringues após vencer o mexicano Gabriel Martinez, em novembro de 2017. Desde então, já enfrentou e derrotou três celebridades: Whindersson Nunes, Junior Dublê e Bambam. O tetra campeão mundial ressaltou que a preparação é quase igual à dos tempos de profissional:

— Tive que ganhar oito quilos para a luta contra o Bambam, mas a preparação é sempre a mesma. Somente o sparring fica mais pesado.

Com o sucesso do evento, os espectadores já aguardam pela próxima vez que assistirão ao ex-boxeador em ação contra outras celebridades. Questionado sobre os desafios futuros, Popó afirmou que pretende fazer mais lutas "pelo boxe".

Veja também

Futebol Federação Cearense pede ao STJD que suspenda jogos em Pernambuco de competições realizadas pela CBF