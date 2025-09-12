A- A+

Boxe Popó substitui Belfort e enfrenta Wanderlei Silva no Spaten Fight Night Lenda do boxe assume a vaga de Vitor Belfort e será o novo adversário de Wanderlei Silva em São Paulo

Acelino “Popó” Freitas vai substituir Vitor Belfort e será o rival de Wanderlei Silva no Spaten Fight Night, marcado para o dia 27 de setembro, em São Paulo. O anúncio oficial foi feito durante o programa Fantástico, da TV Globo, que também transmitirá o evento.

Belfort deixa o card por lesão

Inicialmente, o confronto seria entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort, em uma aguardada revanche do UFC. No entanto, Belfort sofreu uma lesão e não conseguiu se recuperar a tempo, abrindo espaço para a entrada de Popó.

Diferente da trajetória de Wanderlei no MMA, a luta será realizada no boxe. Nesse terreno, Popó tem ampla experiência: é tetracampeão mundial, com títulos conquistados pela WBO e WBA, nas categorias super-pena e leve.

Card reúne nomes de peso

Além da atração principal entre Wanderlei e Popó, o evento contará com outras lutas de destaque. Entre elas, Herbert Conceição contra Yamaguchi Falcão e Beatriz Ferreira enfrentando a uruguaia Maira Moneo.

