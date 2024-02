A- A+

Boxe Popó vence Bambam em luta que durou menos de um minuto O combate foi a atração principal do Fight Music Show 4, na Vibra São Paulo

A aguardada luta entre Acelino "Popó" Freitas e o ex-BBB Kleber Bambam aconteceu no sábado e durou menos de um minuto. Com 36 segundos de duelo, o tetracampeão mundial de boxe nocateou Bamba, e a luta chegou ao fim.

O combate foi a atração principal do Fight Music Show 4, na Vibra São Paulo. Confira abaixo o resultado das lutas do evento:

Card principal:

Acelino Popó Freitas venceu Kleber Bambam por nocaute aos 36 segundos do R1 (boxe)

MC Gui venceu Nego do Borel por nocaute técnico aos do 1min54s do R3 (boxe)

Emilene Juarez venceu Fernanda Lacerda por decisão unânime (triplo 40-36) (boxe)

Luiz Otávio Mesquita venceu Thomaz Costa por decisão unânime (58-56, 60-54 e 59-55) (boxe)

Rey Physique e Natural pra Cavalo vencem Pobre Loco e Sheviii2k por nocaute técnico a 1min12 do R3 (duplas de boxe)

Card preliminar:

Fábio Maldonado venceu Leo Leleco por nocaute técnico (interrupção médica) a 1min38s do R4 (boxe)

Martin Farley venceu Lucas Bomba por decisão dividida (MMA)

Hugo Paiva venceu Wellington Souza por nocaute técnico aos 4min16s do R1 (MMA)

Pedro Oliveira venceu Max Alves por nocaute aos 3min14s do R1 (MMA)

Veja também

Santa Cruz Autor do gol da vitória contra o Central, Gilvan destaca vitória do Santa e acredita em voos maiores