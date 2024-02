Popó x Bambam: entenda qual é a origem da treta entre rivais de luta transmitida neste sábado

A- A+

A esperada luta entre o boxeador tetracampeão Acelino Popó Freitas e o ex-BBB e fisiculturista Kleber Bambam está marcada para este sábado. Desde que foi anunciada, a disputa tem rendido uma troca intensa de farpas entre os dois competidores. No entanto, segundo o empresário Mamá Brito, a treta entre eles veio antes da marcação da luta.

Entenda a treta entre Popó e Bambam

Em entrevista ao canal “Vê se pod”, no YouTube, Mamá Brito — CEO do evento FMS (Fight Music Show) 4, que sediará a luta — afirmou que Popó e Bambam romperam em 2022, por um motivo inusitado.

Segundo Brito, um convite para criação de um podcast teria sido o grande motivo da briga entre os dois.

“(Bambam) chamou o Popó para fazer um podcast e o Popó não respondeu. O Bambam é uma explosão, e por muito pouco ele fica bravo demais”, afirmou o empresário: “Ele me bloqueou por oito meses. Encontrei com ele no aeroporto e falei para me desbloquear, senão a porrada ia comer”, brincou Mamá Brito em entrevista ao podcast, em junho de 2023.





Onde assistir à luta entre Popó e Bambam?

A disputa será o evento principal do Fight Music Show 4, na Vibra São Paulo. Outros duelos também fazem parte do card, como uma luta entre Nego do Borel e MC Gui.

A luta poderá ser acompanhada tanto pelo pay-per-view quanto pela TV Aberta. Veja abaixo como assistir a disputa entre o ex-BBB e Popó:

Canal Combate (pay-per-view)

TV Globo (luta entre Popó e Bambam será exibida após o Supercine)

Canal Combate no Youtube irá exibir o card preliminar, que começa 19h

