Popular surfista australiano morre afogado após queda de prancha na Indonésia

Um surfista australiano morreu em um local popular na província indonésia de Java Oriental, nesta terça-feira (5). O corpo de Gunther Henry Kitzler, de 56 anos, foi localizado 24 horas, a cerca de três quilômetros, depois dele ter sido arrastado pela correnteza na praia de Grajagan, um local famoso entre surfistas. Gunther era conhecido pelos amigos e colegas de esporte como o 'Grande G, um gigante amigável e do surfe pesado' e 'uma figura maior que a vida'.

Essa praia é conhecida pelas grandes e ocas ondas, com oito níveis distintos de dificuldade que variam do intermediário ao avançado. Gunther estava acompanhado de dois amigos, um neozelandês e outro australiano quando entrou na água pouco antes dos colegas, de acordo com a Agência de Busca e Resgate de Surabaya.

“Quinze minutos depois, as duas pessoas viram a prancha flutuando com os pés de Gunther ainda amarrados à prancha. Enquanto tentava ajudar Gunther a chegar à praia, de repente houve uma grande onda que quebrou a corda da prancha de surf”, disse a agência.

Natural de Sydney, na Austrália, Gunther se mudou para a Indonésia há 25 anos. A revista especializada 'Tracks' o descreveu como um dos melhores surfistas de Bondi nas décadas de 1980 e 1990.

“Depois de se aventurar no cenário do surf profissional, Gunther acabou se apaixonando por Bali e se mudou para lá permanentemente. Nos últimos 25 anos, ele estabeleceu uma reputação em Bali como um gigante amigável e surfista que normalmente percorria a ilha ao amanhecer, compartilhando o relatório do surf com seus amigos, antes de remar.", escreveu a revista.

A Polícia investiga se Gunther perdeu a consciência antes de cair da prancha ou se ele foi vítima das condições do mar.

