Pôquer no Brasil

O pôquer é uma modalidade cada vez mais popular no Brasil, tal como em todo o mundo. Tendo aparecido há quase um milênio, este jogo ganhou uma versão online no início do século XXI e a partir daí tem alcançado uma popularidade crescente. Atualmente, os jogadores têm duas possibilidades: sair para jogar pôquer num casino físico, ou jogar confortavelmente em sua casa, acedendo a uma plataforma online, ou a partir de qualquer outro local com acesso à Internet.

Os brasileiros adoram jogar pôquer e qualquer grande plataforma de pôquer online tem muitos jogadores oriundos do Brasil, tanto em torneios quanto em mesas a dinheiro. Esta modalidade é procurada sobretudo por sua diversão, competitividade, adrenalina e também pela possibilidade de ganhar em torneios físicos ou online. O pôquer possui atualmente variadas versões de jogo, sendo as mais famosas: Texas Hold’em, Omaha, Seven Card Stud, Seven Card Draw, Five Card Stud e Five Card Draw.

Muitos especialistas consideram que o pôquer é mesmo o esporte do século XXI, e isso tem uma razão: a modalidade tem crescido bastante durante os últimos anos, e atrai cada vez mais adeptos interessados em iniciar, praticar e aprimorar suas habilidades de raciocínio e concentração, bem como a inteligência emocional durante os torneios. Com o crescimento dos jogos online e das várias plataformas de pôquer online, adeptos de todo o mundo começaram a jogar cada vez mais, pois agora não há mais a necessidade de se deslocarem até um casino físico. A enorme população do Brasil, com cerca de 200 milhões de pessoas, ajudou também ao aumento da popularidade do pôquer no país. De acordo com informação da plataforma The Playoffs, existem, atualmente, cerca de 150 milhões de jogadores no mundo, e este número tem vindo a crescer a cada ano. A Confederação Brasileira de Texas Hold’em, a maior entidade do esporte das cartas no Brasil, calcula que existam mais de 10 milhões de jogadores no Brasil. Em 2006, o Brasil tinha cerca de 100 mil fãs de pôquer, e, em 2018, estima-se que estava em mais de 4 milhões. A 888 tem uma parceria com a World Series of Poker nos Estados Unidos para oferecer poker online no WSOP.com. A plataforma está, atualmente, entre os 10 maiores sites de pôquer online em termos de tráfego. Tal conquista se deve ao fato de estar disponível em vários países do mundo, inclusive no Brasil, disponibilizar todo o tipo de torneios para todo o tipo de jogadores e ainda colocar em prática as melhores medidas de segurança e proteção para o jogador, fazendo com que o site seja uma referência mundial para jogar poker.

Além de ser muito popular, o pôquer tem ainda mais visibilidade pois uma das maiores estrelas do futebol brasileiro da atualidade, Neymar, é um jogador assíduo de pôquer, e participou mesmo já em vários torneios. É frequente o jogador ser visto a participar de torneios de pôquer em seu tempo livre. Além disso, Neymar também dá dicas sobre estratégias e desde 2021 que é embaixador cultural de um site que promove o pôquer por todo o mundo.

O jogo a dinheiro é ilegal no Brasil desde 1946, mas, apesar disso, o pôquer é considerado um jogo de habilidade e não um jogo de sorte, por isso, é permitido jogar pôquer no Brasil. O pôquer foi reconhecido oficialmente como esporte da mente pela Associação Internacional de Esportes da Mente em 2010. Segundo o a lei 3.688/41, consideram-se jogo de azar aquele “em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte”, como por exemplo, roletas de casino. Em relação ao pôquer, estudos nacionais e internacionais demonstram que na maioria das vezes o vencedor ganha as fichas sem mostrar as cartas, dependendo única e exclusivamente de sua habilidade. A Confederação Brasileira de Texas Hold’em declarou, recentemente, que o Ministério do Esporte está trabalhando para criar um grupo de estudo para regulamentar a modalidade como um esporte no Brasil. Entretanto, o pôquer terá toda sua legislação analisada pelo ministério para ser reconhecida legalmente como esporte.

Apesar de o jogo ser ilegal no brasil, os casinos nacionais do Rio de Janeiro possuem licença, e é permitido jogar pôquer nesses estabelecimentos e aí decorrem alguns famosos torneios e eventos da modalidade, como o WSOP Circuit Brazil, o MILLIONS South America e o Latin American Poker Tour. Embora os casinos não estejam localizados no centro da cidade, estão a uma curta distância de carro do Rio de Janeiro. Existem, perto da cidade, dois grandes casinos onde é possível jogar pôquer em formato presencial.

No Rio de Janeiro, os principais clubes onde é possível jogar pôquer são:

-Jockey Club;

-Royal Poker Club;

-Rio Poker Clube;

-River Texas;

-Rooftop Poker Clube;

-Hipódromo da Gávea.

O pôquer no Brasil se tornou tão famoso que tem mesmo muitos jogadores profissionais, que tiram seus rendimentos desta modalidade. Alguns dos mais famosos são: André Akkari, que, além de ser um pioneiro do pôquer online no Brasil, também é considerado um dos melhores jogadores de pôquer da história do país. André venceu um evento na World Series of Poker, a principal competição internacional do esporte. Por seu lado, Alexandre Gomes é, provavelmente, o maior jogador de pôquer da história do Brasil, pois foi o primeiro brasileiro a conquistar um bracelete da World Series of Poker, e o jogador do país a ganhar o maior prêmio em dinheiro. Por sua vez, Thiago Decano foi o terceiro brasileiro a conquistar um bracelete da World Series of Poker, em 2015, e é um dos jogadores mais bem-sucedidos da história. Outro jogador popular é Bruno Volkmann um dos profissionais de pôquer mais notáveis em toda a história do PocketFives, uma plataforma especializada em rankings do mundo do poker, e foi classificado entre os dez melhores do mundo em 2021. Outros jogadores famosos são: Ari Aguiar (ESPN), Bruno Nóbrega (Card Player), Danilo Telles (MaisEV), Fabio "Mamute" Rodrigues (MeBeliska), Gabriel Rubinsteinn (Flop), Guilherme Kalil (Bluff), Juliano Maesano (Flop), Luiz Fernando Hermesmeyer (PokerNews), Marcelo Souza (Card Player), Pedro Nogueira (El Hombre / Card Player), Sérgio Prado (ESPN / TV Poker Pro) e Victor Marques (TV Poker Pro).

Além do casino físico, o casino online oferece também uma grande variedade de jogos de pôquer. Os jogos online foram o setor da economia brasileira que mais cresceu em 2020 e em 2021. Os casinos online e os operadores de poker, com certeza, não apenas beneficiaram para essa contagem como também contribuíram largamente para a mesam. Os utilizadores podem aceder com total segurança, aceder aos jogos e a toda a informação sobre regras e ganhos possíveis. Além disso, oferece também promoções e bónus, e é possível também realizar jogos gratuitos, para os jogadores iniciantes terem a possibilidade de praticar.

No mundo online, o jogador pode optar pela variante de pôquer que prefere, e pode escolher se prefere jogar contra o computador ou participar de um torneio. E isto pode acontecer a qualquer hora e em qualquer local. Os jogadores de pôquer no Brasil, sejam iniciantes ou experientes têm, assim, uma grande variedade de possibilidades de jogar esta modalidade.

