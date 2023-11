A- A+

Futebol Por acesso, Sport liga secador em jogos de Criciúma e Juventude, nesta terça-feira (14) Se integrantes do G-4 vencerem Guarani e ABC, respectivamente, garantem mais uma rodada à frente do time pernambucano

Passado o empate com o Atlético-GO, na Ilha do Retiro, ganhar do Vitória, no próximo sábado (18), no Barradão, será determinante para o Sport se manter na briga pelo acesso. Principalmente dependendo dos resultados de duas partidas que encerram a 36ª rodada da Série B, na noite desta terça-feira (14): Guarani x Criciúma e ABC x Juventude.

Apesar de terem os mesmos 60 pontos do Sport - com um jogo a menos -, Criciúma (3º) e Juventude (4º) estão à frente do Leão no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. Enquanto o Tigre tem 18 triunfos, o Papo soma 17 resultados positivos. O clube pernambucano, por sua vez, venceu 16 jogos.

Caso vençam seus compromissos nesta terça, catarinenses e gaúchos ampliam a quantidade de vitórias em relação ao Sport e chegam aos 63 pontos. Mais que isso, na 37ª rodada, mesmo que o time dirigido por Enderson Moreira derrote o Vitória, em Salvador, e iguale a pontuação de ambos, a dupla "se daria ao luxo" de poder tropeçar na penúltima rodada e se manter no grupo de acesso. Enquanto o Criciúma vai encarar o Botafogo-SP, no Heriberto Hülse, o Juventude recebe a Ponte Preta, no Alfredo Jaconi.

Bugre pode entrar na briga

Mandante no duelo contra o Criciúma, às 19h desta terça-feira, o Guarani pode voltar a entrar na briga pelo acesso. Se vencer o Tigre, o Bugre chegará à sexta colocação, com 59 pontos, diminuindo para um ponto a desvantagem para, pelo menos, dois adversários diretos a duas rodadas do fim.

