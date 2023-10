Por acordo entre clubes, Kayke e João Igor são desfalques na Chape contra o Sport

A- A+

Em meio ao perrengue para chegar ao Recife, a Chapecoense não poderá contar com dois jogadores para encarar o Sport, neste domingo (22), às 18h, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série B: o volante João Igor e o atacante Kayke.

A dupla deixou o Leão por empréstimo em julho deste ano e rumou ao Verdão do Oeste. Contudo, as diretorias dos dois clubes firmaram um acordo para que ambos não pudessem encarar o Sport na sequência da Segunda Divisão.

A partida entre Sport e Chapecoense estava antes marcada para esta sexta-feira (20), às 21h30. No entanto, após o time catarinense não conseguir embarcar para o Recife, na última quinta-feira (19), devido ao mau tempo em Chapecó, o duelo foi remarcado para este domingo.

O Sport é o atual terceiro colocado da Série B, com 56 pontos, e vem de empate com o Juventude, no Alfredo Jaconi, em 2x2. A Chapecoense, por sua vez, é a 17ª colocada, com 33 pontos, e luta para sair da parte inferior da tabela. O time de Claudinei Oliveira, por sinal, chega ao duelo com os pernambucanos com moral. Na última rodada, venceu o clássico contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, por 2x1.

Veja também

Sport Com novo cronograma de vendas, Sport anuncia mais de 20 mil ingressos vendidos para jogo com a Chape