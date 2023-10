Por acúmulo de amarelos, Thyere desfalca Sport contra o Juventude

A- A+

A partida do Sport contra o Juventude é apenas na segunda-feira (16). Porém, o técnico Enderson Moreira já sabe que terá um novo desfalque certo para o confronto que vale a liderança da Série B, em Caxias do Sul. No empate com a Ponte Preta, o zagueiro e capitão Rafael Thyere recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática.

Com 25 jogos nesta edição da Segundona, será a primeira vez que Thyere desfalca o clube por suspensão. Além de receber amarelo contra a Ponte, o zagueiro foi advertido diante do CRB, na 20ª rodada, e do Tombense, na 23ª rodada. Nos outros seis compromissos que não esteve presente, o defensor foi baixa por lesão.

Sem Thyere, a tendência é que Alisson Cassiano assuma a titularidade ao lado de Sabino. Nesta Série B, o zagueiro de 29 anos já foi acionado em nove jogos, sendo cinco como titular. O último na goleada por 4x0 sobre o Londrina, na Ilha do Retiro.

Além de Rafael Thyere, outro que vai desfalcar o setor defensivo rubro-negro, no Sul, será Roberto Rosales. Ausente também contra a Ponte Preta, o lateral-direito está com a seleção venezuelana para as próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Ele só volta a ficar disponível para o duelo contra a Chapecoense, no próximo dia 20, na Ilha.

