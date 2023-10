Por adversário "sem pressão", Rosales projeta dificuldades para o Sport contra o Ceará

A- A+

Nesta sexta-feira (27), às 19h, no Castelão, o Sport vai encontrar o Ceará pela quinta vez na temporada. Até o momento, foram duas vitórias para cada lado, além do título de campeão da Copa do Nordeste para os cearenses. Desta vez, entretanto, os rivais regionais se encontram vivendo momentos opostos na temporada. Enquanto o Leão é o atual vice-líder da Série B, com 59 pontos, e briga para subir de divisão, o Vozão, com 43, é o 11º colocado e está "cumprindo tabela".

O time dirigido por Vagner Mancini, inclusive, não sabe o que é vencer na Segundona há seis rodadas. Tal desempenho freou qualquer possibilidade do Ceará brigar pelo acesso. Além disso, já são quatro jogos consecutivos sem balançar as redes.

A fase do adversário, porém, não faz com que o Sport seja favorito no duelo. Pelo menos não na visão do elenco. De acordo com o lateral-direito Roberto Rosales, o fato do Ceará atuar “sem pressão” pode dificultar ainda mais a vida do Rubro-negro em campo.

“Vai ser uma partida muito difícil. Eles estão sem pressão e podem jogar mais relaxados, é uma final a mais que teremos que jogar. Mas estamos bem, concentrados, tendo boas reações para virar partidas. Temos que estar concentrados para não sofrer gols cedo e poder jogar a partida para ganhar, obviamente”, pontuou o venezuelano.

Rosales volta ao time depois de três rodadas sendo ausência. Nos empates com Ponte Preta e Juventude, o lateral-direito foi desfalque por estar defendendo a Venezuela nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Perante a Chape, foi preservado pelo técnico Enderson Moreira. Contra os paulistas, Eduardo foi o escolhido por Enderson para ser o titular, mas deixou o gramado cedo com uma lesão na coxa. Desde então, Ewerthon vem sendo acionado no setor.

Em meio à concorrência, Rosales acredita que independente de quem for atuar na posição, o foco está voltado única e exclusivamente em alcançar o objetivo do Sport na temporada. “Agora são cinco partidas e temos que dar tudo. Não importa quem vai jogar, o mais importante é a equipe estar bem, apoiar cada um que esteja em campo, como no jogo passado. A equipe sempre tem uma boa reação e temos que nos manter assim até o final”, finalizou.

