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Sport Por briga pelo acesso, Sport tem sequência contra times do Z-4 para confirmar retomada na Série B Nas próximas três rodadas, Leão encara três times que ocupam a zona da degola do campeonato

Depois de vencer o Vila Nova, em Goiânia, e derrubar a invencibilidade em casa de um adversário direto na briga pelo acesso, o Sport voltou a triunfar na Série B do Brasileiro após um período de nove partidas. Mais que os três pontos, o resultado pode ser um divisor de águas para o Leão dentro do campeonato. Principalmente, levando em conta os próximos desafios da equipe.

A iniciar pelo duelo contra o Londrina, na sexta-feira (14), às 20h30, na Ilha do Retiro, o Sport vai encarar em sequência três times que figuram no Z-4 da Segundona. Os outros confrontos são perante Avaí e América-MG, na Ressacada e no Recife, respectivamente.

Enquanto o Londrina abre a zona da degola, com 20 pontos, o Avaí tem a mesma pontuação, em 18º lugar. O América-MG, por sua vez, é o 19º colocado, com apenas 11 pontos ganhos. O jogo com os catarinenses está agendado para o dia 19 de agosto, uma quarta-feira, às 19h30. No mesmo horário, mas na segunda-feira (24), o Leão recebe o Coelho.

Depois de conseguir a primeira vitória sob o comando do Sport, Gilmar Dal Pozzo tenta melhorar o desempenho da equipe na Ilha. O Rubro-negro soma cinco empates seguidos em casa. No total, em 11 aparições no Recife nesta edição na Série B, são apenas três vitórias.

"O próximo desafio é mudar o cenário em casa. Conquistar ou retomar o caminho das vitórias. Faço um pedido ao torcedor, para que continue nos apoiando. Temos que ter essa conexão com a torcida", iniciou Gilmar Dal Pozzo.

"Talvez, eu tenha sido o profissional mais visado pelo torcedor neste último mes e assumo essa responsabilidade. Quero estender uma bandeira da paz. Sei o quanto é importante a torcida do Sport para alavancarmos uma sequência de vitórias", prosseguiu.

Com a vitória sobre o Vila Nova, o Sport saltou para o oitavo lugar na Série B, com 32 pontos. Para o G-2, a distância é de seis pontos. Contudo, para o G-6, que classifica o time para os playoffs do acesso, o Rubro-negro está apenas um ponto atrás do Novorizontino.

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