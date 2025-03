A- A+

Futebol Sport enfrenta Altos na próxima quarta pelo Nordestão e volta da final do Pernambucano será adiada Confronto da volta entre os clubes aconteceria também na próxima semana, na Ilha do Retiro, mas CBF marcou a data para o compromisso pelo regional

O segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano, entre Sport e Retrô, na Ilha do Retiro, não será mais no dia 26 de março. A mudança acontece por conta do outro compromisso que o Leão terá na mesma data, contra o Altos/PI, também em casa, mas pela rodada decisiva do Grupo A da Copa do Nordeste.

Com a alteração, o jogo que vale o título do Pernambucano pode ser reagendado, por exemplo, para o dia 1º ou 2 de abril, já que tanto o Sport como o Retrô não terão compromissos no meio da próxima semana. Antes disso, o Leão estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no Morumbi, no sábado (29).

O jogo de ida do Pernambucano permanece no sábado (22), na Arena de Pernambuco, às 16h30.

