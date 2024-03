A- A+

Copa do Nordeste Sem vencer há quatro jogos, Sport visita ABC por classificação antecipada no Nordestão Com 11 pontos, Rubro-negro precisa vencer e torcer por alguns resultados para avançar às quartas de final

Depois de ver a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste escorrer pelos dedos no fim do clássico contra o Náutico, o Sport volta a entrar em campo na noite deste sábado (23), pela competição regional. Às 20h30, o Leão visita o ABC, no Frasqueirão, pela sétima e penúltima rodada da primeira fase. Sem vencer há quatro jogos, o Rubro-negro busca o resultado positivo, no intuito de garantir uma classificação antecipada às quartas de final. Com 11 pontos, a equipe de Mariano Soso é a vice-líder de seu grupo. Ainda sem ganhar no certame, o Elefante soma apenas quatro pontos, ocupando a sexta posição do Grupo B.

Para ir à segunda fase neste final de semana, o Sport não depende apenas de si. O Rubro-negro soma um ponto de vantagem sobre o River-PI (4º), dois sobre Ceará (5º) e Botafogo-PB (6º), e três de diferença para o Vitória (7º). Com isso, além de derrotar o ABC, em Natal, o clube da Praça da Bandeira teria que torcer para que dois destes times tropecem na rodada. De acordo com o lateral-direito Pedro Lima, o pensamento do elenco está única e exclusivamente em voltar do compromisso no Rio Grande do Norte com os três pontos na bagagem.

"A gente se prepara muito para o jogo que há de vir. No caso, agora, é o ABC. Vamos focar nos três pontos, pois estamos atrás da nossa meta que é a classificação. Acredito que o mais importante é isso: sair classificado e ir para a próxima fase bem", falou o jogador.

Diante do Alvinegro potiguar, o Sport vai para o seu sexto jogo no mês de março, o vigésimo na temporada. Em meio à sequência pesada, Pedro cita que o foco do clube para chegar bem nas partidas está no descanso. "Tem sido um jogo em cima do outro, fica difícil de treinar. A gente foca muito na recuperação, na alimentação, no descanso. E quando entramos em campo (para treinar), a gente dá nosso melhor, aperfeiçoa os detalhes, já estudando a próxima equipe que vamos pegar", pontuou o prata da casa.

Quem joga?

Criticado por utilizar um time alternativo no Clássico dos Clássicos do último meio de semana, Mariano Soso deve voltar a utilizar o que tem de melhor perante o ABC. Contra o Náutico, das peças consideradas titulares, apenas o lateral-esquerdo Felipinho, o zagueiro Alisson Cassiano, o volante Felipe e o meia Lucas Lima iniciaram o confronto. Do quarteto, aliás, o cabeça de área é ausência certa para o compromisso deste sábado, após levar o terceiro amarelo frente ao Timbu, na Arena de Pernambuco. Fábio Matheus pode herdar a vaga.

Entre as baixas recorrentes, o zagueiro Rafael Thyere e o volante Fabinho ainda são dúvidas. Enquanto o capitão vive a expectativa de ser relacionado, depois de se recuperar de quadro de lombalgia, o camisa 7 está entregue à fisioterapia, onde se recupera de uma tendinopatia no quadril direito.

Ficha técnica

ABC

Carlos Eduardo; Yuri Ferraz, Richardison, Wesley e Romário; Daniel, Erick Varão e Diego Jardel; Douglas Skilo, Daniel Cruz e Parraguez. Técnico: Marcelo Cabo.

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho; Fábio Matheus, Alan Ruiz (Fabricio Domínguez) e Lucas Lima; Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Frasqueirão (Natal/RN)

Horário: 20h30

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistentes: Antônio Adriano de Oliveira e Elson Araújo da Silva (ambos do MA)

Transmissão: Nosso Futebol e TV Jornal.

