Santa Cruz Por conta das cenas de confusão no Arruda, Santa Cruz é punido com 30 dias de portões fechados Tricolor não terá torcida inclusive diante do Iguatu, no interior do Ceará, no domingo (23)

Diante das cenas de violência do último jogo no Arruda, no empate contra o Potiguar, pela penúltima rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz recebeu punição preventiva de 30 dias do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A liminar assinada nesta quinta-feira (20), impede que os torcedores corais estejam presentes inclusive na próxima partida decisiva, diante do Iguatu, no próximo domingo (23), fora de casa.

Ainda com caráter preventivo e que cabe recurso por parte do departamento jurídico do Santa, a decisão é referente as cenas de violência nos arredores do Arruda e pela tentativa de invasão do gramado, por parte da torcida, após o apito final da partida.

O processo jurídico foi confirmado depois da denúncia da procuradoria do STJD e aderida pelo juiz José Perdiz de Jesus, presidente do tribunal. A medida cautelar é refente somente ao Santa Cruz, podendo os visitantes estarem presentes no Arruda, mesmo sem a comercialização de ingressos para o torcedor local.

Segundo informação dada pelo Globo Esporte, o clube foi encaixado nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Isso pode trazer consequências no bolso do Tricolor, podendo ser multado entre R$ 100 a R$ 100 mil.

Cenário atual

Atual quinto colocado de seu grupo, o Santa Cruz não tem mais jogos marcados como mandante, restando apenas uma rodada para o fim das fase de grupos da Série D. O cenário muda se o Tricolor consiga a classificação à próxima fase, em que já sabe que faria o primeiro jogo da eliminatória em casa.

Um pouco do treino de hoje em Sousa/PB, no CT Canta Galo. Seguimos com nossa preparação para o jogo de domingo! pic.twitter.com/cx0VrVZgW0 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 20, 2023

