SPORT Por conta das fortes chuvas no Recife e RMR, Sport adia apresentação para terça-feira (6) O elenco chegou na madrugada desta segunda (6), no Recife, e só terá um dia de trabalho para enfrentar o Porto, na próxima quarta (8), às 20h, em Caruaru, pelo Pernambucano

O Sport Club do Recife informou, na manhã desta segunda (6), que a reapresentação do elenco, que originalmente estava marcada para o horário da tarde, foi alterada para a terça-feira (7). A mudança no cronograma de treinamentos foi em virtude das fortes chuvas que atingiram o Grande Recife desde a madrugada desta segunda.

“Ciente da importância de cada atividade, a comissão técnica, staff e diretoria trabalham para minimizar este imprevisto na preparação, que modifica a estrutura prevista inicialmente para o cronograma de trabalhos da semana”, afirmou a assessoria do clube em nota divulgada no site oficial do Leão.

Depois da vitória sobre o Campinense, no último domingo (5), a delegação rubro-negra desembarcou no Recife nesta madrugada. Assim, o grupo comandado por Enderson Moreira terá um dia de treino para enfrentar o Porto, nesta quarta (8), às 20h, no Lacerdão, pelo Estadual.



