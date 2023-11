A- A+

Futebol Por conta de lesão, Vinícius Júnior é cortado da Seleção Brasileira Atleta sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda, em partida contra a Colômbia

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi desconvocado da Seleção Brasileira. O atleta realizou na manhã desta sexta-feira (17) exames de imagem que comprovaram a lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sofrida durante o confronto entre Brasil e Colômbia, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na última quinta (16).

Sendo assim, Vinícius não estará à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida contra a Argentina, terça (21), no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

